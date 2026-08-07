IEEFA: Avustralya'nın yeşil demir sektörü için büyük ölçekli yatırım ve kamu desteğine ihtiyacı var

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan yeni bir değerlendirme raporuna göre Avustralya'nın küresel ölçekte rekabetçi bir yeşil demir sektörü oluşturabilmesi ve düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik küresel dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanabilmesi için büyük ölçekli yatırımlara ve güçlü kamu desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Avustralya federal hükümetinin tahminlerine göre ülkenin yeşil demir ihracatından elde ettiği yıllık gelir 2040 yılına kadar 96 milyar Avustralya dolar seviyesine ulaşabilir. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için önümüzdeki 14 yıl boyunca yıllık yaklaşık 170 milyar Avustralya doları yatırım yapılması gerekiyor. Bu tutar, 2000'li yıllarda Avustralya madencilik sektöründe yaşanan hızlı büyümede kaydedilen yatırımlara yaklaşıyor.

IEEFA Küresel Çelik Enerji Finansmanı Analisti Lachlan Wright, yeşil demir üretiminin son derece sermaye yoğun olduğunu belirtti. Demir üretim tesisleri ve elektrolizörlerin yanı sıra projelerin güneş ve rüzgâr enerjisi kapasitesi, batarya depolama sistemleri ve elektrik iletim altyapısına yönelik önemli yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ayrıca demir cevherinin yeşil demir tesislerine, üretilen malzemenin ise küresel pazarlara taşınabilmesi için ilave demiryolu ve liman altyapısının gerektiğini dile getirdi.

Yeşil demir fosil yakıt ihracatındaki düşüşü dengeleyebilir

Küresel çelik sektörünün karbonsuzlaşmaya yönelmesiyle yeşil demire yönelik talebin artmasının, buna karşılık Avustralya'nın geleneksel kömür ve doğal gaz ihracatının azalmasının beklendiği belirtildi.

IEEFA, yeşil demir sektörünün oluşturulmasının küresel karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlarken, Avustralya'ya alternatif bir ihracat geliri kaynağı sunabileceğini paylaştı. Bununla birlikte yeşil demirin daha yüksek fiyatlardan satılma ihtimaline rağmen yüksek miktarda temiz enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle üretiminin henüz maliyet açısından rekabetçi olmadığını vurguladı.

Avustralya hükümetinin ihracat gelirinin yıllık 96 milyar Avustralya doları seviyesinde yer alacağı yönündeki tahmininin, metalürjik kömür ihracatının yerini yeşil demirin aldığı varsayımına dayandığı aktarıldı. Avustralya'nın halihazırda yıllık yaklaşık 150 milyon mt metalürjik kömür ihraç ettiğine, bir metrik ton demir üretmek için yaklaşık 0,55 mt metalürjik kömür gerektiği varsayımına göre bu miktarın yaklaşık 270 milyon mt yeşil demire karşılık geldiğine dikkat çekildi.

1 milyon mt kapasite için 7-10 milyar Avustralya doları yatırım gerekebilir

Wright, mevcut fiyatlarla Avustralya'da yıllık 1 milyon mt yeşil demir üretim kapasitesi kurulması için yaklaşık 7-10 milyar Avustralya doları sermaye yatırımı gerekeceğini dile getirdi. Bu tahminin demir üretim tesisleri ve elektrolizörlerin yanı sıra düşük emisyonlu elektrik sağlamak için gerekli güneş, rüzgâr ve batarya kapasitesini kapsadığını da aktardı. Yenilenebilir enerji altyapısının tek başına Avustralya'da standart bir yeşil demir projesinin toplam yatırım harcamalarının yaklaşık yarısını oluşturabileceğini kaydetti.

Elektrik ihtiyacının büyüklüğünün de önemli bir zorluk teşkil ettiğine dikkat çekildi. Ülkenin yenilenebilir enerji açısından en gelişmiş bölgelerinden biri olan Güney Avustralya'nın dahi planlanan Whyalla yeşil demir projesinin ihtiyaç duyduğu elektriği sağlayabilmek için büyük ölçekli güneş enerjisi ve batarya kapasitesini iki kattan fazla artırmasının gerektiği vurgulandı.

Kamu politikaları yatırımlar açısından kritik görülüyor

Tüm bu zorluklara rağmen IEEFA, Avustralya'nın zengin yenilenebilir enerji ve maden kaynaklarının rekabetçi bir yeşil demir sektörü oluşturmak için güçlü bir temel sunduğunu düşündüğünü ifade etti. Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla daha önce kullanılan yenilenebilir enerji portföy standartları, fiyat farkı sözleşmeleri (CfD) ve sabit fiyatlı alım tarifeleri gibi politikaların yeşil demir projelerini desteklemek üzere uyarlanabileceğini vurguladı.

Son olarak IEEFA, yatırımcılara güven sağlayacak yeterli ölçekte ve sürede politika desteği sunulmadığı takdirde Avustralya'nın yeşil demir hedeflerini küresel ölçekte rekabetçi bir sektöre dönüştürmek için gerekli olan çok büyük miktardaki sermayeyi çekmesinin zor olacağını ekledi.