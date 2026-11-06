Avustralya çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmayı hedefleyen pilot yenilenebilir hidrojen projesine finansman sağladı

Avustralya hükümeti, hidrojen üretim maliyetlerini ve çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak amacıyla temiz teknoloji şirketi Hadean Energy'nin Victoria'da kuracağı pilot yenilenebilir hidrojen tesisine Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) aracılığıyla 15 milyon Avustralya doları finansman sağlayacağını duyurdu.

Victoria eyaletindeki Western Port bölgesinde bulunan bir üretim sahasında hayata geçirilecek 30 milyon Avustralya doları tutarındaki projede Avustralya'da geliştirilen katı oksit elektroliz teknolojisi kullanılarak hidrojen üretileceği ve üretilen hidrojenin emisyonları azaltma potansiyelini değerlendirmek amacıyla yakındaki bir çelik üretim tesisinde test edileceği belirtildi.

CSIRO teknolojisi hidrojen üretiminde elektrik tüketimini %30'a kadar azaltabilir

Hükümet, söz konusu teknolojinin geleneksel elektrolizörlere kıyasla hidrojen üretiminde elektrik tüketimini %30'a kadar azaltarak enerji yoğun sektörlerde hidrojen kullanımını ekonomik açıdan daha uygulanabilir hale getirebileceğini dile getirdi. Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından geliştirilen katı oksit elektroliz teknolojisinin suyu hidrojen ve oksijene ayrıştırmak için endüstriyel süreçlerden elde edilen ısıyı kullanarak hidrojen üretimi için gereken elektrik miktarını azalttığı vurgulandı.

Pilot proje kapsamında teknolojinin endüstriyel çalışma koşullarında test edileceği ve ticari ölçekte kullanım potansiyelinin değerlendirileceği ifade edildi. Hükümet ayrıca teknolojinin demir ve alümina üretimi ile ağır taşımacılık dahil olmak üzere diğer sanayi sektörlerinde de kullanılabileceğine dikkat çekti.