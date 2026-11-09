Avrupa'nın enerji yoğun sektörlerinden ETS reformu ve karbon kaçağına karşı daha güçlü koruma çağrısı

Kimya, çimento, metal, madencilik ve cam dahil olmak üzere enerji yoğun sektörleri temsil eden Avrupa merkezli 13 sanayi birliği, karbon kaçağına karşı korumayı güçlendirmek, sanayinin rekabet gücünü korumak ve karbonsuzlaştırma yatırımlarını desteklemek amacıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) revize edilmesi çağrısında bulundu.

Ortak görüş belgesini imzalayan birlikler arasında Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Çimento Birliği (Cement Europe), Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (Cefic), Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu (Cepi), Avrupa Seramik Sanayi Birliği (Cerame-Unie), Avrupa Kireç Birliği (EuLA), Avrupa Madencilik, Metal Cevherleri ve Endüstriyel Mineraller Birliği (Euromines), Avrupa Demir Dışı Metaller Birliği (Eurometaux), Avrupa Genleştirilmiş Kil Birliği (EXCA), Avrupa Gübre Üreticileri Birliği (Fertilizers Europe), Avrupa Yakıt Üreticileri Birliği (FuelsEurope), Uluslararası Endüstriyel Enerji Tüketicileri Federasyonu (IFIEC Europe) ve Avrupa Cam Endüstrileri İttifakı (Glass Alliance Europe) yer aldı. Söz konusu Birlikler, ETS'nin şirketlerin Avrupa'daki endüstriyel üretimini ve istihdamı koruyarak düşük emisyonlu teknolojilere yatırım yapmasına olanak tanıyan, öngörülebilir bir düzenleyici çerçeve sunması gerektiğini belirtti.

ETS kapsamında ücretsiz tahsisatların koşulsuz sürdürülmesi çağrısı

Ortak açıklamayı imzalayan birlikler, ücretsiz emisyon tahsisatlarının koşulsuz olarak sürdürülmesi çağrısında bulunarak söz konusu mekanizmanın amacının karbonsuzlaştırma yatırımlarını sübvanse etmek değil, Avrupalı üreticileri karbon kaçağına karşı korumak olduğunu savundu. Mevcut kıyaslama değerlerine dayalı tahsisat sisteminin ücretsiz tahsisatları emisyonu en düşük olan %10'luk tesis grubunun performansına göre belirleyerek emisyon azaltımını zaten teşvik ettiği ifade edildi.

Birlikler, yatırımlarla ilgili ilave koşullar getirilmesinin, yetersiz altyapı, finansman, teknolojik hazırlık düzeyi veya piyasa talebi nedeniyle karbonsuzlaştırma projelerini hayata geçiremeyen şirketlerin ücretsiz tahsisatlarını kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyardı. Ayrıca ilave gerekliliklerin yalnızca AB'li üreticilere uygulanacak olması nedeniyle Avrupalı üreticiler ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki yabancı rakipler arasında eşitsizlik yaratacağını savundu.

Sektörler arası düzeltme faktörünün uygulanmasını önleyecek tedbirler talep edildi

Aynı zamanda tahsisat talebinin mevcut tahsisat miktarını aşması halinde ücretsiz tahsisatları azaltan sektörler arası düzeltme faktörünün uygulanmasını önleyecek tedbirler alınması istendi. Sektörler arası düzeltme faktörünün uygulanmasının, halihazırda nispeten düşük emisyon yoğunluğuyla faaliyet gösteren tesisler dahil olmak üzere sanayi tesislerine ayrılan tahsisatları daha da azaltarak rekabet güçlerini ve yatırım kapasitelerini zayıflatabileceği vurgulandı. Bu sorunun çözülmesi için sanayi tesislerine ayrılan tahsisatların payının artırılması dahil olmak üzere ücretsiz dağıtılan tahsisatlar ile ihale yoluyla satılan tahsisatlar arasındaki dengenin yeniden düzenlenmesi önerildi.

Mevcut tahsisat yapısının 2013 yılı öncesinde belirlenen emisyon modellerine dayandığına ve elektrik ile sanayi sektörlerinin farklı karbonsuzlaştırma yöntemlerini yeterince yansıtmadığına dikkat çekildi. Ayrıca sektöre özgü koşullar ve bölgesel farklılıklar dikkate alınarak emisyon performansı gerekliliklerinin teknolojik açıdan ulaşılabilir ve ekonomik açıdan uygulanabilir kalmasını sağlamak amacıyla ETS kıyaslama metodolojilerinin iyileştirilmesi tavsiye edildi.

SKDM ihracatı ve son kullanıcı sektörlerin üretimini korumalı

Öte yandan SKDM'nin Avrupa'nın ihracatı ve son kullanıcı sektörlerdeki üretim dahil olmak üzere sanayi değer zincirlerinin tamamında karbon kaçağına karşı etkili koruma sağlaması gerektiği vurgulandı. SKDM kapsamındaki sektörlere yönelik ücretsiz tahsisatların kademeli olarak kaldırılmasında gerçekçi bir geçiş takvimi izlenmesi ve sürecin, mekanizmanın AB'li üreticiler ile daha düşük karbon maliyetlerine tabi uluslararası rakipler arasında adil rekabet koşulları sağlayabilmesine bağlı olması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca AB'li üreticilerin üçüncü ülke piyasalarında rakip üreticilere uygulanmayan karbon maliyetleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilerek Avrupa'nın ihracattaki rekabet gücünü korumak için kalıcı bir çözüm geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

ETS gelirlerinin tamamı karbonsuzlaştırmaya yönlendirilmeli

ETS gelirlerinin bugüne kadar yalnızca %5'inin enerji yoğun sektörlere geri aktarıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle birlikler, ETS1 kapsamındaki tesislerden elde edilen ihale gelirlerinin tamamının mevcut ETS1 sanayi tesislerinin karbonsuzlaştırılmasına yeniden yatırılmasını istedi. Finansmanın teknoloji açısından tarafsız bir yaklaşımla sağlanması ve düşük emisyonlu teknolojilere, üretim süreçlerine, malzemelere ve diğer endüstriyel karbonsuzlaştırma projelerine yönelik hem devam eden hem de yeni yatırımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak talebi güçlendirmek ve karbonsuzlaştırma yatırımlarının uygulanabilirliğini artırmak amacıyla yenilenebilir ve düşük emisyonlu ürünlere yönelik öncü piyasaların geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Avrupa sanayisinin üretimi AB sınırları içinde sürdürerek karbonsuzlaşabilmesi için karbon kaçağına karşı etkin koruma, öngörülebilir düzenlemeler, yeterli finansman ve daha güçlü piyasa talebinin gerekli olduğu kaydedildi.