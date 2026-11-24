Avrupa'nın enerji yoğun sektörleri, Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesinin AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) 2030 sonrası işleyişinin gözden geçirilmesine ilişkin görüşünü kabul etmemesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Yayımlanan ortak açıklamada bu durumun, özellikle yüksek enerji maliyetleri, haksız ticaret uygulamaları ve jeopolitik belirsizlikler karşısında Avrupa'da sanayi yatırımlarını, rekabet gücünü ve istihdamı etkileyen başlıca sorunların ele alınması için bir fırsatın kaçırıldığı ifade edildi. Sanayinin karbonsuzlaşmasını destekleyen ve yatırımların ekonomik açıdan uygulanabilirliğini güvence altına alan düzenleyici çerçeve oluşturulması için Avrupa Parlamentosuna, Avrupa Komisyonunun mevcut teklifini gözden geçirme çağrısı çağrısında bulunuldu.

SKDM'nin etkinliği ve ihracatta koruma sağlanması kritik önem taşıyor

ETS kapsamındaki ücretsiz tahsisatların karbon kaçağına karşı koruma mekanizması olarak kalması ve karbonsuzlaştırma yatırımları yapılması şartına bağlanmaması gerektiği vurgulandı. Bunun yerine AB'nin, şirketlerin düşük emisyonlu teknolojilere yatırım yapmasına olanak tanıyacak elverişli koşullar oluşturması gerektiği belirtildi. Avrupa Komisyonunun tahminlerine göre 2040 yılına kadar ücretsiz tahsisatları %70'e varan oranda azaltabilecek sektörler arası düzeltme faktörünün devreye girmesini önleyecek tedbirlerin alınması istendi.

Öte yandan politika yapıcılardan her sektörün karbonsuzlaşma sürecini ve AB genelindeki yerel koşulları yansıtan emisyon referans değerleri belirlemeleri talep edildi. Çelik de dahil olmak üzere Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki sektörlere sağlanan ücretsiz ETS tahsisatlarının gerçekçi bir takvim doğrultusunda kademeli olarak kaldırılması ve bu sürecin uygulanabilmesi için SKDM'nin ihracat piyasaları dahil olmak üzere adil rekabet koşullarını etkin biçimde sağlaması gerektiğine dikkat çekildi.

Aynı zamanda uygun maliyetli, güvenilir ve düşük emisyonlu enerjiye erişimin yanı sıra gerekli altyapının zamanında devreye alınmasının önemine dikkat çekilerek ETS gelirlerinin daha büyük bir bölümünün sanayinin dönüşümüne yönelik yatırımlara yönlendirilmesi istendi. Ayrıca Avrupa Parlamentosundan nihai ETS çerçevesini piyasa koşullarını ve teknolojik gerçekleri yansıtacak, sanayinin karbonsuzlaşmasını destekleyecek, istihdamı koruyacak ve Avrupa imalat sanayisinin rekabet gücünü artıracak şekilde düzenlemesi de talep edildi.