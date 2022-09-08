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Avrupalı ​​demir dışı metal üreticileri artan enerji fiyatlarına yönelik önlem alınmasını istedi

Perşembe, 08 Eylül 2022 14:00:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Metal Birliği (Eurometaux) AB’deki 40 metal şirketinin CEO’larıyla birlikte enerji fiyatlarını ele alan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre, geçtiğimiz ay birkaç şirket artan enerji fiyatları nedeniyle tesislerini süresiz bir şekilde kapatmak zorunda kaldı. Üreticiler ürünlerinin satış fiyatını aşan ve geçtiğimiz yıla göre on kat artan elektrik ve gaz maliyetleriyle karşı karşıya kaldı.

Avrupa’nın temiz enerji hedeflerine ulaşabilmesi için, fosil yakıtlardan uzaklaşmak için gereken ekstra hammaddeleri üretebilecek rekabetçi ve büyüyen bir metal sektörü gerekiyor. Bildiride, “Enerji ve gaz fiyatları uzun bir süre daha gevşemeden bugünkü seviyelerde kalırsa Avrupa enerji ve hammadde stratejisini gerçekleştiremez. AB’de stratejik metallere yönelik tüm operasyonlar ve projeler için yatırım olasılıkları azalıyor ve elektrik fiyatlarının olumsuz etkilerine karşı koruma önlemleri uygulanmazsa gelecek yıl daha fazla tesis kapanacak. AB’deki üretimin daha da azalmasıyla temiz olmayan enerjiyle üretim yapılması gerekeceğinden küresel sera gazı emisyonunu artacak,” ifadesi yer alıyor.

Bu nedenle Avrupalı demir dışı metal üreticileri, artan elektrik ve gaz fiyatlarından kaynaklanan kalıcı hasarı önlemek için AB’nin acilen harekete geçmesini istiyor. Üreticiler elektrik fiyatını düşürmek ve geçici devlet yardımının çerçevesini genişletmek amacıyla geçici önlemler alması gerektiğini belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

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