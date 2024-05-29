Avrupalı çelik servis merkezleri SKDM konusunda endişeli

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 11:51:09 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik ve Metal Distribütörleri Birliği EUROMETAL tarafından düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen Avrupalı çelik servis merkezleri (ÇSM), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) çelik işleme sektörü üzerindeki etkilerine yönelik endişelerini aktardı.

ÇSM’ler, Asyalı tedarikçilerin SKDM’yi atlatmak için çözümler aradığını ve bu durumun Avrupa metal işleme sektörü ve servis merkezleri ile en nihayetinde çelik üreticilerini riske attığını ifade etti. Hatta SKDM’yi tehdit olarak gören büyük ölçekli alıcılardan bazılarının yurt dışından alternatif arayışına girdiğini ve SKDM ile uğraşmamak için kullanıma hazır çelik ürünleri ithal etmeyi tercih ettiğini vurguladı. Yaşananlardan endişe duyan ÇSM’ler, ayrıca karbonsuzlaşma ve maliyet optimizasyonuna ciddi bir yatırım yapmaları gerektiği de düşünüldüğünde, SKDM’nin durumu gerekenden daha karmaşık bir hale getirdiğine dikkat çekti.

Yine de toplantı boyunca diyaloğun ve sektörle iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Avrupa çelik işleme sektörünün geleceğinin sektörün SKDM’nin gerekliklerine uyum sağlayabilmesine ve rekabetçi kalabilmesine bağlı olduğu aktarıldı.