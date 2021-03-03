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Avrupalı ​​çelik kullanıcıları Komisyon’dan koruma önlemlerini uzatmamasını istedi

Çarşamba, 03 Mart 2021 15:42:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupalı çelik kullanıcılarından oluşan bir koalisyon, Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılından bu yana yürürlükte olan çelik koruma önlemlerine yönelik inceleme başlatma açıklamasının ardından Komisyon’dan bu yıl Haziran ayında sona erecek olan önlemlerin süresini uzatmamasını istedi.

2020 yılının ikinci yarısından bu yana şirketler yetersiz yerel arz nedeniyle artan çelik fiyatları ve uzun teslimat süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Avrupalı ​​üreticiler üzerindeki maliyet hafifletme ve teslimat süresi baskılarını hafifletmeyi amaçlayan ithalat alternatifleri, mevcut koruma önlemlerinden dolayı rekabetin azalması nedeniyle sınırlı kaldı. Koruma önlemlerinin süresini uzatma olasılığı, çelik kullanıcılarının şu anda karşı karşıya olduğu belirsizliği ve olumsuz piyasa koşullarını artırıyor.

Çelik kullanıcılarına göre, aşırı korumacılık, Avrupa çelik sektörünün rekabetçiliğini kaybetmesine neden olarak, son kullanıcıların ve nihai tüketicilerin aleyhine işliyor. Bu nedenle kullanıcılar, çelik koruma önlemlerinin öngörüldüğü gibi 30 Haziran 2021 tarihinde sona ermesi gerektiğini belirtti.

Çelik kullanıcılarını temsil eden AB ticaret birlikleri koalisyonu ACEA, APPLiA, CECE, CEMA, CEMEP, CLEPA, Orgalim ve WindEurope’dan oluşuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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