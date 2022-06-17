﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %13,7 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 14:02:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mayıs ayında %11,2 düşüşle 791.546 adet seviyesinde yer alarak üst üste 11 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda, İtalya’da %15,1, İspanya’da %10,9, Almanya’da %10,2 ve Fransa’da %10,1 düşüş görüldü.

Bu yılın ilk beş ayında yeni araç kayıtları yıllık %13,7 düşüşle 3.722.300 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde İtalya %24,3, Fransa %16,9, İspanya %11,4 ve Almanya %9,3 düşüş bildirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

ACEA AB’den otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu belirsizlikleri dikkate almasını istedi

10 Haz | Çelik Haberler

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %20,3 düştü

25 May | Çelik Haberler

EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %4,9, 2023’te ise daha düşük oranda artacak

06 May | Çelik Haberler

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Mart döneminde %18,1 düştü

27 Nis | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Mart ayında sertçe düştü

20 Nis | Çelik Haberler

Alman otomobil üreticileri Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yol açtığı parça sıkıntısından etkileniyor

30 Mar | Çelik Haberler

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %13,5 düştü

28 Mar | Çelik Haberler

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Şubat döneminde %6,4 düştü

24 Mar | Çelik Haberler

Ford Otosan Romanya’da bulunan Craiova tesisini satın alarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor

16 Mar | Çelik Haberler

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak’ta %11,1 düştü

02 Mar | Çelik Haberler