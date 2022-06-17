Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %13,7 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 14:02:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mayıs ayında %11,2 düşüşle 791.546 adet seviyesinde yer alarak üst üste 11 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda, İtalya’da %15,1, İspanya’da %10,9, Almanya’da %10,2 ve Fransa’da %10,1 düşüş görüldü.

Bu yılın ilk beş ayında yeni araç kayıtları yıllık %13,7 düşüşle 3.722.300 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde İtalya %24,3, Fransa %16,9, İspanya %11,4 ve Almanya %9,3 düşüş bildirdi.