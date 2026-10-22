EUROFER otomobil üreticilerine düşük karbonlu çelik kullanımını teşvik eden AB Parlamentosu uzlaşmasını destekliyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Parlamentosundaki üç büyük siyasi grubun otomobil ve hafif ticari araçlara yönelik karbon emisyon standartları konusunda vardığı ve Avrupalı otomobil üreticilerinin AB'de üretilen düşük karbonlu çelik kullanımını teşvik eden düzenlemeler içeren uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler ve Demokratlar ile Renew Europe grupları arasında varılan anlaşma, araçların karbon emisyonlarının 2035 yılına kadar 2021 seviyelerine kıyasla %87,5 azaltılmasını öngörüyor. Bununla birlikte AB'de üretilen ve belirlenen kriterleri karşılayan düşük karbonlu çeliğin kullanılması, emisyon hedeflerine uyum kapsamında ilave %7,5'e kadar katkı sağlayabilecek.

EUROFER'e göre önerilen mekanizma, düşük karbonlu çeliğe yönelik talep yaratılmasına yardımcı olurken Avrupa çelik ve otomotiv sektörlerinin karbonsuzlaşmasını destekleyecek.

Avrupalı çelik üreticileri 20 milyon mt'un üzerinde ilave düşük karbonlu otomotiv çeliği kapasitesi planlıyor

EUROFER, Avrupa genelinde 60'tan fazla büyük ölçekli düşük karbonlu çelik projesinin planlama veya uygulama aşamasında olduğunu belirtti. Bu projelerin 2030 yılına kadar 20 milyon mt'un üzerinde ilave düşük karbonlu otomotiv çeliği üretim kapasitesi sağlayabileceği ve söz konusu kapasitenin AB'de her yıl trafiğe kaydedilen tüm araçların çelik ihtiyacını karşılamaya yeterli olacağı ifade edildi.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Avrupalı üreticilerin faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak amacıyla yatırım yaptığı bir dönemde düşük karbonlu çelik için pazar oluşturulmasının önemini vurguladı. Birliğe göre bir aracın ağırlığının %40-50'sine karşılık gelen yaklaşık 800 kg'lık kısmı çelikten oluşurken demir ve çelik, araç üretimiyle bağlantılı emisyonların tahmini %16-27'sini oluşturuyor.

EUROFER çeliğe özel teşviklerin ve AB menşe şartının korunmasını istiyor

EUROFER, önerilen emisyon kredisi mekanizmasının diğer düşük karbonlu malzemeleri kapsayacak şekilde genişletilmemesi ve yalnızca düşük karbonlu çeliğe yönelik olması gerektiğini vurguladı. Birlik, diğer malzemelerin ayrı teşviklerle desteklenebileceğini, böylece çelik üretiminin dönüşümü için gerekli talep sinyalinin zayıflatılmayacağını savundu.

EUROFER ayrıca yalnızca AB sınırları içerisinde eritilip dökülen düşük karbonlu çeliğin söz konusu teşvikten yararlanmasını öngören "Made in the EU" şartını da memnuniyetle karşıladı. Birliğe göre bu şart, teşvikin başka ülkelerde üretilip daha sonra AB'de işlenen ürünler yerine doğrudan AB içerisindeki çelik üretim faaliyetlerini desteklemesini sağlayacak.

Avrupa Parlamentosunun, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi ile yapılacak müzakereler öncesinde 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde teklifi oylaması bekleniyor.

EUROFER, düşük karbonlu çeliğe özel emisyon kredisi mekanizmasının ve AB menşe şartının nihai anlaşmada korunması çağrısında bulundu.