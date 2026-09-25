Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %5,3 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa'da yeni araç kayıtları bu yılın Ağustos ayında yıllık %4,5 artışla 708.211 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Ağustos ayı ile kıyaslandığında İspanya'da %11,8, Fransa'da %7,4, İtalya'da %3,2 ve Almanya'da %2,6 artış kaydetti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise yeni araç kayıtları yıllık %5,3 yükselerek 7,55 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %8,5, İspanya'da yıllık %6,3, Almanya'da yıllık %4,8 arttı. Fransa'da yıllık %3 arttı.