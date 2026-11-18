Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Satıcıları Birliği (SMMT), Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yeni ticaret engellerinin oluşmasını önlemek amacıyla acilen önlem alınması çağrısında bulundu. “Made in Europe” şartlarının ve otomotiv sektörüne ilişkin daha katı menşe kurallarının iki taraf arasındaki yıllık 80 milyar € tutarındaki ticareti tehlikeye atabileceğini söyledi.

20 Kasım tarihinde yapılması planlanan AB-İngiltere Zirvesi öncesinde birlikler, İngiltere'de üretilen araçların, parçaların ve bataryaların AB'nin önerdiği Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında eşit koşullarda değerlendirilmesini istedi. İngiltere menşeli ürünlerin Avrupa'nın sağladığı sanayi teşviklerinin ve kamu alım fırsatlarının dışında tutulmasının birbiriyle entegre olmuş otomotiv tedarik zincirlerinin rekabet gücünü zayıflatabileceği konusunda uyardı.

Daha katı menşe kurallarıyla 2027'de elektrikli araçlara vergi gelebilir

ACEA ve SMMT, AB-İngiltere Ticaret ve İş Birliği Anlaşması kapsamındaki daha katı menşe kurallarının 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi. Sektör anketleri, AB ile İngiltere arasında ticareti yapılan bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların %25'inden azının yeni gereklilikleri karşılayabileceğini gösterdi. Bu durumun yüz binlerce aracın %10 oranında vergiye tabi olmasına yol açabileceği belirtildi.

Söz konusu vergilerin 2027 yılında İngiltere'nin AB'ye otomotiv ihracatına yaklaşık 400 milyon €, AB'nin İngiltere'ye ihracatına ise yaklaşık 1,4 milyar € ek maliyet getirebileceği dile getirildi. Bu nedenle bölgesel batarya tedarik zincirlerinin oluşturulmasının desteklendiği belirtilirken, elektrikli araçların büyük bölümü için vergisiz ticaretin sürdürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması talep edildi.

Ford: Türkiye, İngiltere ve Fas AB'nin sanayi politikası dışında bırakılmamalı

Öte yandan Reuters'ın haberine göre Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, Türkiye, İngiltere ve Fas'ın “Made in Europe” kurallarının dışında tutulmasının Avrupa otomotiv sektörünün Çinli üreticiler karşısındaki rekabet gücünü artırmak yerine sektörü zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu ülkelerin Avrupa'nın otomotiv tedarik zincirlerinin ayrılmaz birer parçası olduğunu ve mevcut kuralların değiştirilmesinin gelecekteki yatırımları caydırabileceğini vurguladı.

Önerilen Sanayi Hızlandırıcı Yasa'nın, bazı teşvikler ve kamu alımları için Avrupa'da üretim şartları getirerek AB'de otomotiv üretimini ve yerel tedarikçilerden alımları artırmayı amaçladığı belirtildi. Almanya ve Fransa, Ekim ayında İngiltere'nin söz konusu çerçeveye dahil edilmesini destekleyen bir anlaşmaya varmış olsa da diğer AB üye ülkelerinin onayının henüz alınmadığı hatırlatıldı. ACEA ve SMMT, Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünün korunması açısından hem menşe kurallarından kaynaklanan sorunların çözülmesinin hem de Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında İngiltere'de üretilen ürünlere uygulanacak muamelenin netleştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.