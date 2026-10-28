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Avrupa'da ticari araç kayıtları artan enerji fiyatlarına rağmen 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,6 yükseldi

Çarşamba, 28 Ekim 2026 11:12:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa ticari araç piyasası, artan enerji fiyatlarının etkili olduğu bir ortamda 2026 yılının ilk üç çeyreğinde karışık bir performans sergiledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %1,6 artışla 1.351.200 adet seviyesinde yer aldı.

AB'de kamyon kayıtları %7,5 artışla 254.079 adede çıkarken, otobüs kayıtları yıllık %15,2 artışla 32.695 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken, en büyük artışlar %20,5 ile Polonya, %13,2 ile İspanya ve %2,5 ile Almanya'da kaydedilirken, Fransa piyasasında kamyon kayıtları %1,6 düştü.

Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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