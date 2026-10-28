Avrupa'da ticari araç kayıtları artan enerji fiyatlarına rağmen 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,6 yükseldi

Avrupa ticari araç piyasası, artan enerji fiyatlarının etkili olduğu bir ortamda 2026 yılının ilk üç çeyreğinde karışık bir performans sergiledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %1,6 artışla 1.351.200 adet seviyesinde yer aldı.

AB'de kamyon kayıtları %7,5 artışla 254.079 adede çıkarken, otobüs kayıtları yıllık %15,2 artışla 32.695 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken, en büyük artışlar %20,5 ile Polonya, %13,2 ile İspanya ve %2,5 ile Almanya'da kaydedilirken, Fransa piyasasında kamyon kayıtları %1,6 düştü.