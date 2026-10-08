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EUROFER: AB otomotiv üretimi 2026'da %0,9 gerileyecek, toparlanma 2027'ye kaldı

Perşembe, 08 Ekim 2026 12:17:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre AB otomotiv üretiminin 2026'da önceki %0,2 düşüş tahminine kıyasla %0,9 gerilemesi, ardından 2027'de %3,5 artması bekleniyor.

Ticaretteki belirsizlik ve enerji maliyetleri üretimi baskılıyor

Üretimin 2024'te %9,6 ve 2025'te %4,1 gerilemesinin ardından güncellenen tahmin, süregelen ticari ve jeopolitik gerilimler, yüksek enerji fiyatları, zayıf tüketici talebi ve elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesinin sektördeki faaliyetleri sınırlamaya devam ettiğine işaret ediyor.

Otomotiv tedarik zincirinin enerji ve ticaret kaynaklı şoklara karşı hassasiyetine ve AB'nin 2035'e kadar tamamen elektrikli araçlara geçişine ilişkin belirsizliklere dikkat çeken EUROFER, 2027'de beklenen toparlanmaya rağmen üretimin pandemi öncesindeki seviyelerin oldukça altında kalacağını belirtti.

Otomobil kayıtları artarken, çelik talebindeki toparlanma dengesiz seyrediyor

AB'de yeni binek otomobil kayıtları, ağırlıklı olarak piyasayı destekleyici tedbirlerin katkısıyla 2026'nın ilk yarısında yıllık %5,7 arttı. Hibrit elektrikli araçlar toplam kayıtların %37'sini, bataryalı elektrikli otomobiller ise %20,7'sini oluşturdu.

Buna rağmen otomotiv sektöründeki zayıflık çelik tüketen sektörlerdeki toparlanmayı sınırlamaya devam ediyor. Bu sektörlerin toplam çelik ağırlıklı üretiminin, inşaat ve makine mühendisliğinin desteğiyle 2026'da %1,5 ve 2027'de %2,5 artması bekleniyor.

Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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