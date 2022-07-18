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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Haziran döneminde %14 düştü

Pazartesi, 18 Temmuz 2022 13:37:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Haziran ayında tedarik zincirinde devam eden sorunlara bağlı olarak %15,4 düşüşle 886.510 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye 1996 yılından bu yana kaydedilen en düşük Haziran ayı seviyesi olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında, Almanya’da %18,1, İtalya’da %15, Fransa’da %14,2 ve İspanya’da %7,8 düşüş görüldü.

Bu yılın ilk altı ayında yeni araç kayıtları yıllık %14 düşüşle yaklaşık 4,6 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde İtalya %22,7, Fransa %16,3, Almanya %11 ve İspanya %10,7 düşüş bildirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

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