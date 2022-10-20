Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %9,9 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:40:18 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında çoğunlukla düşük baz etkisiyle %9,6 artışla 787.870 adet seviyesinde yer alarak üst üste iki ay artış kaydetmiş oldu.

Söz konusu ayda, Almanya ve İspanya sırasıyla %14,1 ve %12,7 ile çift haneli artışlar bildirirken, Fransa’da %5,5 ve İtalya’da %5,4 artış görüldü.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %9,9 düşüşle yaklaşık 6.784.090 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, İtalya yıllık %16,3, Fransa yıllık %11,8, Almanya yıllık %7,4 ve İspanya yıllık %7,4 düşüş bildirdi.