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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %9,9 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:40:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Eylül ayında çoğunlukla düşük baz etkisiyle %9,6 artışla 787.870 adet seviyesinde yer alarak üst üste iki ay artış kaydetmiş oldu.

Söz konusu ayda, Almanya ve İspanya sırasıyla %14,1 ve %12,7 ile çift haneli artışlar bildirirken, Fransa’da %5,5 ve İtalya’da %5,4 artış görüldü.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %9,9 düşüşle yaklaşık 6.784.090 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, İtalya yıllık %16,3, Fransa yıllık %11,8, Almanya yıllık %7,4 ve İspanya yıllık %7,4 düşüş bildirdi.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

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