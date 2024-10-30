 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa’da...

Avrupa’da ticari araç kayıtları ilk dokuz ayda %5,3 yükseldi

Çarşamba, 30 Ekim 2024 12:08:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları 2024 yılının ilk dokuz ayında yıllık %5,3 artışla 1.444.418 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken en büyük artışlar %16,7 ile İspanya, %8,2 ile Almanya, %7,3 ile İtalya ve %5,8 ile Fransa’da kaydedildi.

AB’de kamyon kayıtları %7,5 düşüşle 249.708 adede gerilerken düşüşün ana kaynağı ağır kamyon kayıtlarındaki %9,5’lik gerileme oldu. Öte yandan otobüs satışları yıllık %16 artışla 27.400 adet seviyesine yükseldi.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %0,6 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Volvo Trucks kamyon üretiminde düşük karbonlu çelik kullanımını artıracak

20 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %1,4 arttı

19 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Temmuz döneminde %3,9 arttı

29 Ağu | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları ilk altı ayda %12,9 yükseldi

01 Ağu | Çelik Haberler

EUROFER AB’nin otomobil üretiminde bu yıl daha sert bir düşüş bekliyor

30 Tem | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Haziran döneminde %4,3 arttı

18 Tem | Çelik Haberler

Gestamp, Arvedi’nin çevre dostu çeliğini kullanarak düşük karbonlu oto parçaları üretecek

05 Tem | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %4,6 arttı

27 Haz | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %6,6 arttı

29 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis