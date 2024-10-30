Avrupa’da ticari araç kayıtları ilk dokuz ayda %5,3 yükseldi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları 2024 yılının ilk dokuz ayında yıllık %5,3 artışla 1.444.418 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken en büyük artışlar %16,7 ile İspanya, %8,2 ile Almanya, %7,3 ile İtalya ve %5,8 ile Fransa’da kaydedildi.

AB’de kamyon kayıtları %7,5 düşüşle 249.708 adede gerilerken düşüşün ana kaynağı ağır kamyon kayıtlarındaki %9,5’lik gerileme oldu. Öte yandan otobüs satışları yıllık %16 artışla 27.400 adet seviyesine yükseldi.