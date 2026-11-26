Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA), Avrupa Düz Cam Birliği (Glass for Europe) ve Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği (Tyres Europe), AB'nin önerdiği Sanayi Hızlandırıcı Yasa'nın Avrupa'daki üretim kapasitesini, istihdamı ve katma değeri destekleyecek şekilde güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Yapılan ortak açıklamada kamu kaynaklarının Avrupa'da yatırım, büyüme ve istihdam yaratması gerektiği belirtildi. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinden teklifi değerlendirirken otomotiv değer zincirini güçlendirmeye yönelik hedefleri korumaları istendi.

Otomotiv parçalarında %75-80 oranında yerel içerik şartı talebi

Kuruluşlar, batarya hariç tüm araç parçalarının toplam fabrika çıkış fiyatı üzerinden hesaplanmak üzere en az %75-80 oranında yerel içerik şartı uygulanmasını önerdi. Hesaplamada aracın tamamının fabrika çıkış fiyatının esas alınmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca lastikler, elektrikli güç aktarma sistemleri, elektronik sistemler ve otomotiv camları gibi kritik bileşenler için ayrı koşullar getirilmesini ve bu koşulların zamanla sıkılaştırılmasını istedi.

Otomotiv parçalarında kullanılan çeliğin menşesinin belirlenmesinde ise çeliğin sonradan işlendiği ülke yerine eritilip döküldüğü ülkenin esas alınması gerektiği aktarıldı. Tüm ürünlere aynı şekilde uygulanacak %50 katma değer şartının, kuralların aşılmasını daha etkili biçimde önlemeden şirketlerin uyum maliyetlerini ve piyasa denetiminden sorumlu makamların iş yükünü artırabileceği uyarısında bulunuldu. AB'nin mevcut gümrük kurallarının etkili olduğu alanlarda ürün bazlı yaklaşımın tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan üçüncü ülkelerin güvenilir ortak olarak tanınmasının ve ürünlerinin AB menşeli ürünlerle eş değer kabul edilmesinin nesnel karşılıklılık kriterlerine dayanması gerektiği belirtildi. Değerlendirmelerin her ürün için ayrı yapılması ve ilgili ülkenin koşullarının; karşılıklılığın uygulamada sağlanıp sağlanmadığının, ekonomik güvenliğin, tedarik güvenliğinin ve AB'nin rekabet gücüne katkının dikkate alınması talep edildi. Bu statünün yalnızca söz konusu kriterleri gerçekten karşılayan ürünlerle sınırlı tutulması gerektiği vurgulandı.

Kamu alımlarında fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınmalı

Aynı zamanda kamu alımlarında fiyatın tek kriter olmaktan çıkarılması önerildi. AB'de yeterli sayıda üreticinin rekabet ettiği ve arzın mevcut olduğu durumlarda rekabetin fiyatları zaten denetim altında tuttuğu belirtildi. Bu nedenle kamu kurumlarının gerekçesiz bir fiyat farkı ödemeden fiyat konusunda bir miktar esneklik gösterebileceği dile getirildi. AB'de üretim kapasitesinin korunmasının yüksek çevre standartları altında döngüsel değer zincirlerini de desteklediği kaydedildi.

Doğrudan yabancı yatırımların Avrupa'daki sanayi kapasitesini tamamlaması ve kalıcı ekonomik katkı sağlaması gerektiğini belirten kuruluşlar, yeterli katma değer yaratmadan üretimi Avrupa'ya taşımanın tek başına yeterli görülmemesini istedi. Yatırım koşullarının özellikle üretim yoğunlaşması ve stratejik bağımlılık risklerine odaklanması gerektiğini paylaştı. Sanayi Hızlandırıcı Yasa'nın tek başına otomotiv sektörünün rekabet gücünü yeniden tesis etmeye yetmeyeceğine dikkat çekti. Yüksek enerji maliyetleri, yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler, hammaddeye erişim ve yatırım koşullarını ele alan daha geniş önlemlere ihtiyaç olduğunu ekledi.