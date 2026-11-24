Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre AB'de yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %2,6 artışla 939.447 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Ekim ayı ile kıyaslandığında Fransa'da %7, İtalya'da %5, İspanya'da %1,8 ve Almanya'da %1,7 artış kaydetti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise yeni araç kayıtları yıllık %5,4 yükselerek 9,46 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %8,3, İspanya'da %6,2, Almanya'da %4,9 ve Fransa'da %4,4 arttı.