Avrupa’da ticari araç kayıtları birinci çeyrekte %12,6 düşüş gösterdi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %12,6 düşüşle 434.105 adet seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrek AB’nin ticari araç pazarı için zorlu geçti ve başlıca pazarlarda önemli düşüşler yaşandı. Yavaş ekonomik büyüme, azalan siparişler ve karmaşık politikalar piyasadaki belirsizliği artırdı.

AB’de kamyon kayıtları %15,9 düşüşle 72.941 adede gerilerken, otobüs kayıtları yıllık %1,8 düşüşle 8.674 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları düşüş gösterirken, en büyük düşüşler %25,4 ile Almanya, %17,6 ile Fransa, %12,8 ile İspanya ve %9,4 ile İtalya’da kaydedildi.