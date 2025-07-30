Avrupa’da ticari araç kayıtları 2025’in ilk yarısında %13,4 geriledi

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %13,4 düşüşle 902.617 adet seviyesinde yer aldı. Yılın ilk yarısı AB’nin ticari araç pazarı için zorlu geçti ve halihazırda zorlu olan ekonomik koşullar nedeniyle başlıca pazarlarda önemli düşüşler yaşandı.

AB’de kamyon kayıtları %15,4 düşüşle 155.367 adede gerilerken, otobüs kayıtları yıllık %4,4 düşüşle 18.123 adet oldu.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm başlıca AB ülkelerinde kamyon kayıtları düşüş gösterirken, en büyük düşüşler %27,5 ile Almanya, %18,8 ile Fransa, %13,6 ile İspanya ve %13,3 ile İtalya’da kaydedildi.