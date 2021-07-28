Avrupa ticari araç kayıtları ilk yarıda %36,9 arttı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 09:46:26 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Haziran ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %12,4 artarak 185.573 adede yükseldi.

Haziran ayında, yalnızca %28,5 ile Almanya ve %5,3 ile İtalya’da artış kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %36,9 artışla 1 milyon adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda İtalya’da %53,7, İspanya’da %38,4, Fransa’da %36,4 ve Almanya’da %21,7 artış gösterdi.