﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa ticari araç kayıtları ilk yarıda %36,9 arttı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 09:46:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Haziran ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %12,4 artarak 185.573 adede yükseldi.

Haziran ayında, yalnızca %28,5 ile Almanya ve %5,3 ile İtalya’da artış kaydedildi.

Bu yılın ilk altı ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %36,9 artışla 1 milyon adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda İtalya’da %53,7, İspanya’da %38,4, Fransa’da %36,4 ve Almanya’da %21,7 artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Tem

Fransa’da üretici fiyatları Haziran’da aylık bazda %1 arttı
29  Tem

ArcelorMittal ilk yarıda net kâr elde ederek 2008’den bu yana en güçlü yarıyıl performansını gösterdi
16  Tem

AB’nin yeni otomobil kayıtları ilk yarıda %25,2 arttı
14  Tem

Liberty Ostrava ikinci çeyrekte 2017’den bu yana kaydedilen en yüksek üretimi gerçekleştirdi
05  Tem

Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %55,4 arttı