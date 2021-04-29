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Avrupa ticari araç kayıtları ilk çeyrekte %21,6 arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 11:14:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Mart ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %95,3 artarak 204.046 adede yükseldi.

Mart ayında, dört büyük pazar da dahil olmak üzere neredeyse tüm AB ülkelerinde iki veya üç haneli artışlar kaydedildi. En büyük artışlar, %215,3 ile İtalya, %166,7 ile Fransa, %151,7 ile İspanya ve %34,2 ile Almanya’da kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %21,6 artışla 501.703 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda Fransa’da %32,6, İspanya’da %11,1 ve Almanya’da %4,9 artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


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