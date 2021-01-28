Avrupa ticari araç kayıtları 2020’de %18,9 düştü

Perşembe, 28 Ocak 2021 14:18:23 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %4,2 düşerek 170.122 adet oldu.

Aralık ayında, AB’nin büyük piyasalarında yeni ticari araç kayıtları değişik sonuçlar gösterdi. Almanya’da %4,7 ve İspanya’da %2,3 artış kaydedilirken, İtalya’da %9,4 ve Fransa’da %2,1 oranında düşüş kaydedildi.

2020 yılında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %18,9 düşüşle 1,7 milyon adet olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Eylül ve Kasım aylarında kaydedilen olumlu sonuçlara rağmen, yılın ilk yarısında Corona virüsünden dolayı uygulanan karantinalar, tüm yılın performansını etkilemeye devam etti. Bu dönemde yeni ticari araç kayıtlarında en büyük düşüşler %26,1 ile İspanya, %16,9 ile Fransa, %15,1 ile İtalya ve %14,8 ile Almanya’da kaydedildi.