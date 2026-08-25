IW Köln: Almanya yeşil dönüşüm sürecinde yerel çelik üretimini korumalı

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW Köln) tarafından yayımlanan bir raporda Almanya'nın çelik gibi enerji yoğun sektörlerin iklim nötr üretime geçişini desteklemesi ve yerel üretimin rekabet gücünü koruması gerektiği belirtildi.

Enerji yoğun sektörlerin zayıf talep, küresel kapasite fazlası ve ticaret politikalarından kaynaklanan engellerle karşı karşıya olduğu, aynı zamanda iklim nötr dönüşümü gerçekleştirmelerinin beklendiği ancak bu dönüşüm için ihtiyaç duyulan teknik gereklilikler, altyapı ve yasal koşulların henüz yeterince gelişmediği ifade edildi.

Enstitü, Almanya'nın entegre sanayi değer zincirlerinin önemine dikkat çekerek pik demir ve çelik üretiminin 2023 yılında 80 milyar €'nun üzerinde ara girdi sağladığını dile getirdi. Bu girdilerin büyük bölümü çelik işleme sektöründe kullanılırken, 22 milyar €'nun üzerinde ara girdinin metal ürünleri, otomotiv ve makine mühendisliği dahil olmak üzere çeşitli sektörlere tedarik edildiğini belirtti. Birbiriyle bağlantılı sanayi ağının bazı bölümlerinin zayıflamasının tüm değer zincirlerini etkileyebileceğini ve üretimin başka ülkelere kaydırılması riskini artırabileceğini vurguladı.

Yaklaşık 5,5 milyon istihdam çelik değer zinciriyle bağlantılı

Raporda Almanya'da enerji yoğun sektörlerin karşı karşıya olduğu zorlukların özellikle çelik sektöründe belirgin bir şekilde görüldüğüne dikkat çekildi. Almanya'da tedarikçiler ve müşterilerdeki yaklaşık 605.000 kişilik istihdamın çelik sektörüne bağlı olduğu ve değer zincirinin tamamı dikkate alındığında çelik sektörüyle bağlantılı istihdamın yaklaşık 5,5 milyon seviyesine ulaştığı dile getirildi.

Bununla birlikte Almanya'nın ham çelik üretiminin hem iç hem de dış piyasalardaki zayıf talebin yanı sıra küresel kapasite fazlası nedeniyle 2025 yılında üst üste dördüncü kez 40 milyon mt seviyesinin altında kaldığı aktarıldı. IW Köln, özellikle Çinli çelik üreticilerinin devlet desteğinden yararlanarak küresel çelik fiyatları ve marjları üzerindeki aşağı yönlü baskıya katkıda bulunduğunun ve bu ekonomik koşulların iklim dostu çelik üretimine geçişi daha da zorlaştırdığının altını çizdi.

Yeşil çelik projelerinin yarısı gecikmelerle karşı karşıya

Aynı zamanda raporda iklim dostu çelik üretim kapasitesinin geliştirilmesinin başlangıçta beklenenden daha yavaş ilerlediği ve açıklanan yeşil çelik projelerinin yaklaşık yarısında gecikmeler yaşandığı bildirildi. Yüksek yatırım maliyetleri, hidrojen fiyatlarına ilişkin belirsizlik ve yetersiz alım anlaşmalarının daha elverişli koşullar sunduğu düşünülen bölgeler de dahil olmak üzere projelerin finansmanını zorlaştırdığı paylaşıldı.

IW Köln, çelik üretim tesislerinin gelecekteki rekabet gücünün belirlenmesinde yalnızca üretim maliyetlerinin yeterli olmadığını savundu. Verimlilik, ürün kalitesi, teslimat güvenilirliği, tedarikçilere ve müşterilere yakınlık, tedarik zinciri riskleri ve beklenen uzun vadeli getirilerin de önemli rol oynadığını vurguladı.

Yerel çelik üretimi Almanya'nın dayanıklılığı açısından önem taşıyor

Öte yandan enstitü, dayanıklılık açısından yerel çelik üretiminin önemine dikkat çekti. Demir cevheri ve koklaşabilir taş kömürü gibi ithal hammaddelere olan bağımlılık ile yabancı çelik üretim kapasitesine olan bağımlılık arasında temel bir fark bulunduğunu belirtti. Hammaddelerin küresel piyasalardan ve farklı kaynaklardan temin edilebildiğini ancak çelik üretim tesislerinin ve bunların kapasitelerinin kısa vadede ikame edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

IW Köln, rekabetçi fiyatlardan iklim dostu hidrojen, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve diğer ara ürünlerin ithalatının gelecekte Almanya'da rekabetçi çelik üretimin bir parçası haline gelebileceğini belirtti. Bununla birlikte Almanya'daki üretim tesislerine gelişmekte olan değer zincirlerinde kendilerine yer edinme fırsatı tanınması gerektiğini ifade etti.

Enerji, finansman ve ticaret önlemleri çağrısı

Raporda AB Emisyon Ticareti Sistemi'nde (AB ETS) yapılacak reformların endüstriyel dönüşümün başarıya ulaşması için tek başına yeterli olmayacağı aktarıldı. İklim dostu ürünlere yönelik öncü pazarların oluşturulması, rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması ve konvansiyonel üretim ile iklim dostu üretim süreçlerinin aynı anda faaliyet gösterdiği geçiş döneminde koruma önlemlerinin uygulanması dahil olmak üzere ilave adımlara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Enstitü ayrıca Almanya'nın İklim ve Dönüşüm Fonu kaynakları da dahil olmak üzere dönüşüm fonlarının tutarlı bir şekilde bu hedeflere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. AB dışındaki ülkelerden kaynaklanan haksız rekabet koşullarına karşı daha güçlü koruma sağlanması ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.