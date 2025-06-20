Avrupa Parlamentosu ve Konseyi SKDM’nin basitleştirilmesi konusunda anlaştı

Avrupa Parlamentosu, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (SKDM) yapılması önerilen teknik değişiklikler ve basitleştirmelere yönelik Avrupa Konseyi ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Değişikliklerle birlikte SKDM kapsamında ithalatçı başına yıllık 50 mt’luk kümülatif eşik getirilecek. Bu sayede çoğunlukla düşük tonajlı ithalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile şahısların %90’ı SKDM kurallarından muaf tutulurken, demir, çelik ve alüminyum ithalatından kaynaklı emisyonların %99’u kapsam içinde kalmaya devam edecek. Bununla birlikte beyan sahiplerinin yetkilendirilme süreci, emisyon hesaplama yöntemleri ve mali yükümlülüklerin yönetimi basitleştirilirken, suistimallerin önüne geçecek hükümler de güçlendirilecek. Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmeler ile nadiren ithalat yapanlara yönelik bürokratik zorlukların azaltılması hedefleniyor.

Parlamento Raportörü Antonio Decaro, “SKDM, karbon sızıntısını önlemek ve Avrupa’nın çimento, demir, çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerini korumak üzere tasarlandı. Şirketlerin, süreçlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması yönündeki taleplerine yanıt verdik ve işletmelerimizin rekabet gücünü ve büyümesini kolaylaştırmak amacıyla SKDM kapsamındaki malların ithalatçılarının %90’ını kurallardan muaf tuttuk. SKDM’nin toplam karbon emisyonlarının %99’unu kapsamaya devam edeceği göz önünde bulundurulduğunda AB’nin çevresel hedeflerini korumanın yanı sıra adil bir geçiş olması ve 2050 yılına kadar emisyonların sıfırlanması yönündeki kararlığımızı sürdürüyoruz,” dedi.

Yine de değişikliklerin hem parlamento hem de konsey tarafından onaylanması gerekiyor. Değişiklikler, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan üç gün sonra yürürlüğe girecek.