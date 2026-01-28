Avrupa Parlamentosu çelik piyasasına yönelik yeni koruma önlemi teklifine destek verdi

Avrupa Parlamentosu, mevcut koruma önlemleri 30 Haziran 2026 tarihinde sona ereceğinden küresel kapasite fazlasının olumsuz etkilerine karşı Avrupa çelik piyasasını korumayı amaçlayan yeni bir düzenleyici çerçeveye ilişkin tutumunu açıkladı. Uluslararası Ticaret Komitesi üyeleri, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen çelik ticareti düzenlemesini büyük bir çoğunlukla onaylayarak daha sert önlemler alınmasına yönelik güçlü parlamenter destek verdi.

Onaylanan metne göre:

Vergisiz ithalat tonajları yılda 18,3 milyon mt ile sınırlandırılacak. Söz konusu seviye 2024 yılındaki kota tonajlarına kıyasla %47 düşüş göstermiş olacak.

Kota tonajı aşıldığında uygulanan vergi mevcut %25’e kıyasla %50’ye çıkarılacak.

Önlemlerle küresel piyasalardan gelen sübvansiyonlu ve düşük fiyatlı çeliğin AB’de üretim kapasitesi ve kâr marjları üzerindeki baskısının azaltılması hedefliyor.

İzlenebilirlik ve DTÖ uyumu güçlendiriliyor

Taslak düzenleme, ithal çeliğin izlenebilirliğini artırmayı da amaçlıyor. Buna göre ithalatçıların çeliğin eritildiği ve döküldüğü menşeyi kanıtlamak için sunması gereken menşe belgeleri netleştirilecek. Bu adım, hilenin önüne geçilmesi ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumun sağlanması açısından kritik görülüyor.

Rusya ve Belarus’tan ithalata yasak

Geniş kapsamlı ticaret savunma paketinin parçası olarak taslak mevzuat, Rusya ve Belarus menşeli tüm çelik ithalatına yasak getirilmesini de içeriyor; bu düzenleme, söz konusu pazarlara yönelik mevcut kısıtlamaları genişletiyor.

Nihai kabul için sonraki adımlar

Komite oylamasının ardından Avrupa Birliği Konseyi ile kurumlar arası müzakereler başlayacak ve 2026 baharında nihai anlaşmaya varılması hedeflenecek. Düzenleme bu haliyle kabul edilirse mevcut koruma önlemlerinin yerini alarak Haziran ayı sonrasında AB çelik sanayisi için anlamlı bir koruma sağlayacak.