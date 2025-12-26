Yıl sonu yaklaşırken AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı ithalat kotaları tükeniyor

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota dönemi sona ererken, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Çin ve Türkiye’ye ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlerde kullanım oranı %80’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Güney Kore 163.077 mt sıcak rulo sac (1A) ve 169.725 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotalarının tamamını kullanırken, Hindistan 165.051 mt soğuk rulo sac kotasını tüketti. Çin 46.157 mt silisli sac (3B) ve 112.250 mt teneke levha kotalarını, Türkiye ise 99.231 mt filmaşin kotasını bitirdi.

Buna ek olarak Japonya 43.989 mt soğuk rulo sac ve 7.510 mt teneke levha kotalarını tüketirken, Endonezya 111.358 mt quarto levha kotasının tamamını kullandı. Söz konusu kotalar “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrıldı. Ayrıca diğer ülkelere ayrılan 106.036 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 58.399 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit kotaları tükendi.

Türkiye’ye ayrılan kotalar incelendiğinde 21.995 mt paslanmaz soğuk rulo sac ve şerit, 110.203 mt ticari çubuk ve hafif profil, 22.892 mt köşebent ve profil ile 53.300 mt tel kotalarının sırasıyla %98,25, %99,63, %99,99 ve %94,08’ini kullanıldı.

Öte yandan Sırbistan, 144.087 mt sıcak rulo sac (1A) ve 22.531 mt teneke levha kotalarının sırasıyla %92,95 ve %88,44’ünü tüketirken, Güney Kore 95.726 mt soğuk rulo sac, 44.092 mt silisli sac (3B) ve 16.298 mt teneke levha kotalarının sırasıyla %99,69, %83,81 ve %99,79’ünü bitirdi. Tayvan 24.990 mt silisli sac (3B) kotasının %98,84’ünü, Çin ise 85.973 mt tel kotasının %96,61’ini kullandı. Hindistan ve İngiltere sırasıyla 54.279 mt ve 35.779 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının yine sırasıyla %95,35 ve %94,67’sini tüketti.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında ise Vietnam 112.716 mt sıcak rulo sac ve 15.255 mt filmaşin kotalarının sırasıyla %97,93 ve %95,49’unu kullandı. Cezayir 112.716 mt sıcak rulo sac kotasının %98,11’ini, Hindistan ise 111.358 mt quarto levha koyasının %99,01’ini tüketti. Mısır ve Çin’in her biri için ayrılan 27.898 mt inşaat demiri kotalarının sırasıyla %99,93 ve %85,77’ini bitirdi. Buna ek olarak diğer ülkelere ayrılan 97.519 mt çubuk ve hafif profil kotasının %92,98’i kullanıldı.