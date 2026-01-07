AB’nin yeni çelik ithalat kotası dönemi hızlı başladı

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota döneminin ilk yedi günü içerisinde Hindistan, Çin, Türkiye ve “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler için ayrılan bazı ürün kotaları aşılırken, bazı ürünlerde kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında, Hindistan 222.829 mt sıcak rulo sac (1A) ile 31.416 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 289.320 mt ve 49.361 mt ürünle aştı. Ülke, gümrükten geçmeyi bekleyen 18.569 mt teneke levha ve 8.206 mt diğer kaynaklı boru tonajlarıyla 7.347 mt teneke levha ve 5.955 mt diğer kaynaklı boru kotalarının da üzerine çıktı. Çin 126.937 mt metalik kaplamalı sac (4B), 138.863 mt ticari çubuk ve hafif profil, 34.005 mt diğer dikişsiz boru ve 6.929 mt palplanş kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 192.566 mt, 192.643 mt, 36.837 mt ve 7.123 mt ürün ile tüketti. Buna ek olarak ülke, “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 5.504 mt kutu profil kotasını da aştı.

Türkiye’ye ayrılan 83.109 mt kutu profil, 48.938 mt gaz borusu ve 14.782 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotaları, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 111.528 mt, 54.716 mt ve 19.553 mt ürün ile tükendi.

Kota kullanımı %70’i aşan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.