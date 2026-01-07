 |  Giriş 
AB’nin yeni çelik ithalat kotası dönemi hızlı başladı

Çarşamba, 07 Ocak 2026 14:26:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota döneminin ilk yedi günü içerisinde Hindistan, Çin, Türkiye ve “diğer ülkeler” kategorisindeki bazı ülkeler için ayrılan bazı ürün kotaları aşılırken, bazı ürünlerde kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında, Hindistan 222.829 mt sıcak rulo sac (1A) ile 31.416 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 289.320 mt ve 49.361 mt ürünle aştı. Ülke, gümrükten geçmeyi bekleyen 18.569 mt teneke levha ve 8.206 mt diğer kaynaklı boru tonajlarıyla 7.347 mt teneke levha ve 5.955 mt diğer kaynaklı boru kotalarının da üzerine çıktı. Çin 126.937 mt metalik kaplamalı sac (4B), 138.863 mt ticari çubuk ve hafif profil, 34.005 mt diğer dikişsiz boru ve 6.929 mt palplanş kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 192.566 mt, 192.643 mt, 36.837 mt ve 7.123 mt ürün ile tüketti. Buna ek olarak ülke, “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 5.504 mt kutu profil kotasını da aştı.

Türkiye’ye ayrılan 83.109 mt kutu profil, 48.938 mt gaz borusu ve 14.782 mt geniş kaynaklı boru (25B) kotaları, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 111.528 mt, 54.716 mt ve 19.553 mt ürün ile tükendi. 

Kota kullanımı %70’i aşan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Ürün

Ülke

Kota tonajı (mt)

Kullanım (%)

 

Sıcak rulo sac (1A)

Türkiye

393.977

79,41

Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

110.266

71,38

 

 

Soğuk rulo sac

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

43.033

92,94

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

43.033

75,43

Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

43.033

113,22

 

 

Metalik kaplamalı sac (4A)

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

116.832

90,88

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

116.832

111,21

Tayvan (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

116.832

74,03

 

 

 

Organik kaplamalı sac

Hindistan

77.805

74,7

Güney Kore

70.318

72,89

Tayvan

22.536

99,06

Türkiye

15.559

94,28

Vietnam (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

10.608

156,02

 

Teneke levha

Tayvan

13.256

96,25

Türkiye (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

7.347

154,04

 

Köşebent ve profil

Çin (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

4.912

132,39

BAE (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

4.912

89,64

 

Gaz borusu

Hindistan

18.833

73,49

BAE (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

3.298

147,76

Diğer kaynaklı borular

Çin

7.992

74,46

