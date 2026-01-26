AB’nin bazı yassı mamullere yönelik ithalat kotaları neredeyse bir ay içinde tükendi

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki kota döneminin birinci ayı sona ererken, Türkiye, Tayvan ve Çin’e ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %60’ın üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Tayvan 22.539 mt organik kaplamalı sac ve 13.256 mt teneke levha kotalarını tüketirken, Çin 7.992 mt diğer kaynaklı boru kotasının tamamını kullandı. Türkiye, 15.559 mt organik kaplamalı sac kotasını bitirirken, ülkeye “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 116.832 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasını tüketti.

Türkiye’ye ayrılan 393.977 mt sıcak rulo sac (1A), 97.074 mt filmaşin ve 18.833 mt doğal gaz borusu kotalarının sırasıyla %86,08, %74,38 ve %95,26’sını bitirdi. Ayrıca ülkeye “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 43.033 mt soğuk rulo sac kotasının %99,57’si kullanıldı.

Güney Kore, 164.743 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 70.318 mt organik kaplamalı sac kotalarının sırasıyla %60,95 ve %96,53’ünü tüketti. Çin 30.628 mt silisli sac (3B) kotasının %72,18’ini, Hindistan ise 77.805 mt organik kaplamalı sac kotasının %92,29’unu bitirdi.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında Vietnam 43.033 mt soğuk rulo sac kotasının %97,61’ini, Tayvan 116.832 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %85,5’ini, Japonya ise 7.347 mt teneke levha kotasının %79,28’ini tüketti. Ayrıca “diğer ülkeler” için ayrılan 103.731 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotasının %97,86’sı kullanıldı.