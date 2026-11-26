Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) sertifikalarının satın alınması, hesapta tutulması, teslim edilmesi ve fazla sertifikaların geri alınmasına ilişkin süreçleri açıklayan bir bilgilendirme belgesi yayımladı.

Belgeye göre sertifikaların 1 Şubat 2027 tarihinde satışa sunulması planlanıyor. İthalatçıların, 2026 yılında ithal edilen SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonları için gerekli sertifikaların tamamını 1 Şubat-30 Eylül 2027 tarihleri arasında satın alması gerekiyor.

İlk yıllık beyan ve sertifika teslimi için son tarih 30 Eylül 2027

2027'den itibaren ithalatçılar, bir önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin yıllık SKDM beyanlarını en geç 30 Eylül'de sunacak. Beyanda ithal edilen ürün miktarı, ürünlerin gömülü emisyonları ve bunlara karşılık gelen sertifika sayısı bildirilecek. Gerekli sertifikaların teslimi de yıllık beyanın sunulmasının ardından aynı son tarihe kadar tamamlanacak. Böylece 2026 yılı ithalatına ilişkin ilk yıllık beyan ve sertifika teslimi için son tarih 30 Eylül 2027 olacak.

Aynı zamanda genel kurala göre ithalatçıların her çeyrek sonunda yıl başından itibaren ithal ettikleri SKDM kapsamındaki tüm ürünlerin gömülü emisyonlarının en az %50'sine karşılık gelen sertifikaları hesaplarında bulundurması gerekiyor. Ancak 2026 yılı için üç aylık sertifika bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor. Sertifikaların satın alınması, hesapta tutulması ve teslim edilmesi işlemleri, 1 Şubat 2027'den itibaren SKDM kayıt sistemi üzerinden yürütülecek.

Ücretsiz tahsisat ve üçüncü ülkelerde ödenen karbon fiyatı hesaba katılacak

Bir SKDM sertifikasının bir metrik ton CO₂ eş değerine karşılık geldiği belirtildi. Satın alınması gereken nihai sertifika sayısı hesaplanırken, ilgili durumlarda ücretsiz tahsisatlara ilişkin düzeltme ve üçüncü ülkelerde ödenen karbon bedelleri dikkate alınarak indirim yapılması gerekiyor. Sertifika fiyatları 2026 yılı için üç aylık, 2027 ve sonrası için haftalık olarak belirlenecek. Fiyatlara resmî SKDM sertifika fiyatı sayfasından ve SKDM kayıt sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Yıllık sertifika tesliminin ardından hesapta fazla sertifika kalması halinde ithalatçılar, 31 Ekim'e kadar geri alım talebinde bulunabilecek. Genel geri alım sınırı, üç aylık yükümlülüğün karşılanması için satın alınması gereken sertifika sayısı kadar olacak. Genel uygulamada geri alınmamış ve süresi dolmuş fazla sertifikalar, satın alındıkları yıldan iki yıl sonra 1 Kasım'da komisyon tarafından iptal edilecek.

2026 yılı gömülü emisyonları için satın alınan sertifikalarda ise özel bir takvim uygulanacak. Bu sertifikalar yalnızca 2027'de geri alınabilecek ve hesapta kalan fazla sertifikalar 1 Kasım 2027'de iptal edilecek.