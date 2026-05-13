Avrupa Komisyonu karbonsuzlaşmayı desteklemek için ETS metodolojisinde değişiklikler yaptı

Avrupa Komisyonu, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında 2026-2030 dönemi için güncellenmiş referans değerleri yayımladığını duyurdu. Teklifin, dört haftalık kamuoyu görüş alım süreci ve İklim Değişikliği Komitesi bünyesindeki üye devletler tarafından yapılacak incelemelerin ardından Haziran sonunda resmen kabul edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Rekabetçilik ve karbonsuzlaşmanın desteklenmesi hedefleniyor

Komisyon, revize edilen metodolojiyle AB karbon piyasasında istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirmesinin, aynı zamanda hem endüstriyel rekabetçiliği hem de karbonsuzlaşmayı desteklemesinin amaçlandığını belirtti. Bununla birlikte geçiş sürecinden en fazla etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla yeni çerçevenin mümkün olan en kısa sürede uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Komisyon, bu yılın Temmuz ayında ETS’nin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin planlandığını ve sistemin Avrupa sanayisinin dönüşümünü destekleme açısından yeterli olup olmadığının değerlendirileceğini dile getirdi. İncelemenin, ETS’nin iklim hedefleri ile endüstriyel rekabetçilik arasındaki dengeyi sağlama konusundaki etkinliğini ele almasının beklendiğini aktardı.

Dolaylı elektrik emisyonları kapsamda kalacak

Güncellenen metodoloji kapsamında elektrik tüketimine bağlı dolaylı emisyonların 14 ürünün referans değerleri içinde yer almaya devam edeceği ifade edildi.

Komisyon, bu düzenlemeyle endüstriyel elektrifikasyonu desteklemeyi amaçladığını ve bunun sonucunda referans değerlerin yükseleceğini söyledi. Söz konusu düzenlemenin 2026-2030 dönemindeki finansal etkisinin yaklaşık 4 milyar € seviyesinde yer almasının tahmin edildiğini vurguladı.

Ücretsiz tahsisat sistemi önemini koruyor

Referans değerlerde yapılan güncellemelerin, endüstriyel üreticilere verilen ücretsiz emisyon tahsisatlarının miktarının belirlenmesinde kritik rol oynadığı paylaşıldı. Komisyon, referans değerler sayesinde şirketlerin ortalama emisyonlarının yaklaşık %75’ini kapsayacak şekilde ücretsiz tahsisat almaya devam edeceğini belirtti.

Yeni referans değerlerin tesislerin 2021 ve 2022 yıllarına ait sera gazı verimlilik verilerine dayandığı dile getirildi. Ayrıca hesaplama metodolojisinin her sektördeki en temiz %10’luk tesis grubunun performansını dikkate aldığına dikkat çekildi. ETS kapsamında emisyonları referans seviyeleri aşan şirketlerin ek emisyon tahsisatı satın almasının gerektiği ve daha verimli tesislerin ise daha yüksek ücretsiz tahsisat avantajından faydalanacağı belirtildi.

Çelik sektörü için referans tanımlar revize edildi

Önemli değişikliklerden biri ürün tanımlarına ilişkin oldu. Sinterlenmiş cevher referansının alternatif aglomere demir cevheri ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletildiğine dikkat çekildi. Ayrıca su elektrolizi yoluyla üretilen hidrojenin de hidrojen ve amonyak referansı kapsamına dahil edildiği paylaşıldı.

Çelik sektörü açısından dikkat çeken yeniliklerden biri pik demir referansında yapılan değişiklikler oldu. Böylelikle pik metal referans tanımının doğrudan indirgeme teknolojisi kullanan çelik üretimini de kapsayacağı ifade edildi. Ancak komisyon, pik demir referansı kapsamındaki doğrudan indirgenmiş demir bazlı çelik üretiminin 2026-2030 dönemi için revize edilmiş referans değerlerin belirlenmesinde kullanılan ortalama sera gazı verimlilik hesaplamalarına dahil edilmeyeceğini açıkladı.

Komisyon ayrıca sanayiden aldığı talepler doğrultusunda yaklaşan ETS inceleme süreci kapsamında sektöre özel yedek referans değerler getirmeyi planladığını ve bu değerlerin her sektör için özel metodolojiler kullanılarak hazırlanacağını bildirdi.