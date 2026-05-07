Almanya endüstriyel karbonsuzlaşma projelerine 5 milyar €’ya varan destek verecek

Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, enerji yoğun sektörlerde endüstriyel karbonsuzlaşmayı hızlandırmayı amaçlayan karbon fark sözleşmeleri için 2026 yılı ihale sürecini resmi olarak başlattığını ve hükümetin, yeni ihale turu için 5 milyar €’ya varan kaynak ayırdığını duyurdu.

Programın, çelik, kimya, çimento, kireç, cam, kâğıt ve seramik dahil olmak üzere birçok enerji yoğun sektörü kapsadığı, aynı zamanda düşük emisyonlu üretim teknolojilerine yönelik yatırımları desteklemeyi ve şirketlerin yüksek emisyonlu geleneksel üretim süreçlerinden geçiş yapmasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtildi.

Karbon fark sözleşmeleri uzun vadeli yatırım güvenliği sağlayacak

Karbon fark sözleşmelerinin, düşük emisyonlu üretim teknolojilerinin geleneksel yöntemlere kıyasla yarattığı ek maliyetleri telafi etmek amacıyla tasarlandığı ifade edildi.

Sözleşmelerin 15 yıl süreyle geçerli olacağı ve hem karbon fiyatlarını hem de enerji piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alacağı vurgulandı.

Düzenlemede esneklik yapıldı

Bakanlık, programda yapılan değişiklikler doğrultusunda edinilen daha esnek ve teknoloji tarafsız yaklaşım aracılığıyla hem sanayi rekabetçiliğinin hem de iklim hedeflerini desteklenmesinin hedeflendiği dile getirildi. Değişikliklerin, 2024 yılında gerçekleştirilen ilk ihale turundan sonra alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlandığı aktarıldı.

Yeni değişikliklerle şirketlere daha fazla operasyonel esneklik tanındığı belirtildi. Böylelikle şirketlerin dört yıl sonunda emisyonlarını en az %50 azaltmasının gerekeceğine dikkat çekildi. Önceki sistemde bu oran üç yıl içinde %60 emisyon azaltımı olarak belirlenmişti. Ayrıca sözleşmenin son yılında emisyon azaltım hedefinin %90’dan %85’e düşürüldüğü paylaşıldı.

CCUS ve endüstriyel ısı projeleri kapsama alındı

Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerini içeren projelerin de artık destek kapsamına dahil edildiğine dikkat çekildi. Bu değişikliğin, özellikle proses kaynaklı emisyonların azaltılmasının zor olduğu sektörler için önemli görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan yalnızca endüstriyel buhar ve proses ısısı üretimine odaklanan projelerin de ihaleye katılmasına olanak tanınacağı dile getirildi.

Rekabetçi ihale modeli korunuyor

Finansmanın, rekabetçi ihale modeliyle tahsis edilmeye devam edeceğini belirten bakanlık, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla projelerin kamu desteği ihtiyacı en düşük olanlar arasından seçileceğinin altını çizdi.

Ayrıca ihaleye yalnızca AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki tesisleri işleten şirketlerin başvurabileceği, 2025 sonunda hazırlık sürecini tamamlayan şirketlerin teklif sunmasına izin verileceği ve 2026 ihale turu için başvuruların en geç 7 Eylül 2026 tarihine kadar yapılmasının gerektiği bildirildi.