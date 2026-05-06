ArcelorMittal Germany, Bremen tesisinde büyük ölçekli batarya depolama sistemi kuracak

Çarşamba, 06 Mayıs 2026 10:56:52 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Germany, Bremen çelik tesisinde büyük ölçekli bir batarya enerji depolama sistemi kurmak üzere EDF Power Solutions Germany ile anlaşma imzaladı. Söz konusu projenin, şirketin enerji verimliliğini artırma ve emisyonlarını azaltma stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Planlanan tesisin enerji üretiminin 25 megavat ve depolama kapasitesinin 50 megavat-saat seviyelerinde yer alacağı aktarıldı. Şirketlere göre proje, Almanya’nın kuzeyinde planlanan en büyük batarya depolama yatırımlarından biri olacak.

Anlaşma kapsamında EDF Power Solutions Germany’nin, projenin teknik tasarım, kurulum, bakım ve servis operasyonları dahil olmak üzere tüm süreçlerinden sorumlu olacağı ve iş birliğinin 10 yıllık servis sözleşmesini de kapsadığı ifade edildi.

Elektrik tüketimi optimize edilecek

Batarya depolama sisteminin, çelik tesisindeki elektrik tüketimini optimize etmek ve şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kullanılacağı dile getirildi. Sistemin, belirlenen dönemlerde şarj ve deşarj yaparak elektrik talebini dengeleyeceği ve üretim sırasında oluşan yüksek maliyetli pik yüklerin azaltılmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

Çelik tesislerinin devamlı faaliyette kalma zorunluluğu ve elektrik fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde üretimin kolayca durdurulamaması nedeniyle depolama sistemin operasyonel esneklik sağlamasının beklendiği ve enerji alım maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlayacağı paylaşıldı.

Elektrik piyasalarından ek gelir hedefleniyor

Batarya depolama sisteminin yalnızca tesisin enerji yönetiminde değil, aynı zamanda elektrik ticareti ve şebeke dengeleme faaliyetleri aracılığıyla ek gelir yaratmak amacıyla kullanılmasının planlandığı paylaşıldı.

ArcelorMittal Germany CEO’su Rainer Böse, projenin emisyonları azaltma yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek elektrik tüketimi yönetimi sayesinde şebeke istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.


