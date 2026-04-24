Acciaierie Bertoli Safau, R. Casini’yi satın alarak Friuli’deki hurda merkezini güçlendiriyor

Danieli Group’un çelik üretim birimi olan Acciaierie Bertoli Safau (ABS), Udine iline bağlı Feletto Umberto’da faaliyet gösteren demir ve metal malzemelerin toplanması, işlenmesi ve ticaretiyle uğraşan köklü şirketlerden R. Casini Srl’nin hisselerinin %100’ünü satın alma işlemini tamamladı.

Söz konusu işlem ABS’nin iştiraki Rott-Ferr Srl aracılığıyla gerçekleştirildi ve ABS’nin 2023 yılında Rott-Ferr’i satın almasıyla başlattığı tedarik zinciri entegrasyon sürecinin bir parçasını oluşturuyor. ABS’nin Avrupa çelik sektörü için giderek daha stratejik hale gelen bir hammadde üzerinde şirketin kontrolünü güçlendirmeyi, arz sürekliliğini sağlamayı, hurda kalitesini yükseltmeyi ve çelik üretim döngüsü boyunca sürdürülebilirliği geliştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Rott-Ferr ve R. Casini’nin entegrasyonu vasıflı çelik üretimini destekleyecek şekilde yıllık yaklaşık 200.000 mt yönetim kapasitesine sahip Friuli merkezli bir hurda merkezi oluşturulmasına imkan tanıyacak. Tasarlanan sanayi planı orta vadede Rott-Ferr’in son yıllarda edindiği deneyimden faydalanarak toplama ve işleme tonajlarının artırılmasını öngörüyor.

ABS Yönetim Kurulu Başkanı Camilla Benedetti, “R. Casini’nin satın alınması, Rott-Ferr ile başlatılan ve uzun vadeli perspektife sahip tutarlı bir sanayi planının parçası. Hurdanın Avrupa çelik endüstrisi için artan önemi, toplama kapasitesine, işleme uzmanlığına ve hammaddelerin seçimi ile değer artırımına yatırım yapmayı zorunlu kılarken, aynı zamanda yerel bağların ve operasyonel sürekliliğin güçlendirilmesini de gerekli kılıyor,” ifadelerini kullandı.

ABS’nin bu hamlesi yüksek kaliteli hurda arzının elektrik ark ocağı bazlı çelik üreticileri için giderek daha önemli bir rekabet faktörü haline geldiği bir ortamda grubun üretim zincirinin üst aşamalarındaki kontrolünü güçlendirme niyetini teyit ediyor. Metalik malzemelerin toplanması ve değer artırımı faaliyetlerinin güçlendirilmesi aynı zamanda grubun verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABS kısa süre önce Pozzuolo del Friuli tesisinde €400 milyon değerindeki Hybrid Digital Green Plant projesinin inşaatına başlamıştı. Yıllık 730.000 mt kapasiteye sahip olması öngörülen yeni hat 2023-2028 döneminde toplam €817 milyon yatırımı kapsayan daha geniş bir sanayi planının parçası olup grubun üretim kapasitesini yıllık 1,4 milyon mt’dan 2,1 milyon mt’un üzerine çıkarmayı ve 2030 yılına kadar emisyonları %30 azaltmayı hedefliyor.

Bu kapsamda R. Casini’nin satın alınması ABS’nin vasıflı çelik segmentindeki gelişim stratejisinde yeni bir adım niteliği taşırken, Friuli Venezia Giulia bölgesindeki sanayi varlığını ve Avrupa çelik sektörünün dönüşümü açısından kritik öneme sahip bir kaynak üzerindeki doğrudan kontrolünü güçlendiriyor.