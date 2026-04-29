ArcelorMittal maliyet baskılarına rağmen 2050 net sıfır emisyon hedefini koruyor

ArcelorMittal maliyet baskılarına rağmen 2050 net sıfır emisyon hedefini koruyor

Çarşamba, 29 Nisan 2026 15:01:52 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal, 2025 sürdürülebilirlik raporunda rekabet, enerji maliyetleri ve politika belirsizliklerine rağmen 2050 yılı net sıfır emisyon hedefini koruduğunu duyurdu.

Şirket, 2018 yılından bu yana mutlak emisyonlarını %47,7 oranında azaltırken, 2025 yılında karbon yoğunluğunu bir metrik ton ham çelik başına 1,79 mt CO₂ seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

ArcelorMittal, karbonsuzlaşma stratejisinin temelini elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişin oluşturduğunu aktardı. Elektrik ark ocağı bazlı üretiminin toplam üretimi içindeki payının 2018’de kaydedilen %19’a kıyasla 2025’te %26’ya yükseldiğini ve 2030 yılına kadar 5,4 milyon mt ilave kapasite devreye almayı planladığını paylaştı.

Dunkirk yatırımı dönüşümü öne çıkarıyor

Şirketin Fransa’daki Dunkirk tesisinde yürüttüğü dönüşüm projesinin öne çıkan projeleri arasında yer aldığı dile getirildi. Bu kapsamda mevcut yüksek fırın kapasitesinin bir kısmının yerine 2 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının kurulduğu ifade edildi.

Düşük emisyonlu elektrik ve kamu destekleriyle hayata geçirilen projenin emisyonları önemli ölçüde azaltmasının ve gelecekteki dönüşüm projeleri için model oluşturmasının beklendiği aktarıldı.

Karbonsuzlaşma stratejisinin dört temel ayağı

Şirket, dönüşüm sürecini dört ana unsur üzerine inşa ettiğini vurguladı. Bunlar arasında elektrik ark ocağı bazlı üretimin artırılarak karbon yoğun yüksek fırınlara bağımlılığın azaltılmasının yer aldığını belirtti. Öte yandan üretimde kullanılacak temiz ve yenilenebilir elektrik kaynaklarına erişimin güvence altına alınmasının kritik rol oynadığının altını çizdi. Ayrıca yüksek kaliteli demir cevheri ve metalik kullanımının artırılmasıyla verimliliğin yükseltilmesinin ve emisyon yoğunluğunun düşürülmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Son olarak hidrojen bazlı çelik üretimi ile karbon yakalama, depolama ve kullanma teknolojilerine yatırım yapılmaya devam edildiğini ancak bu teknolojilerin büyük ölçekli uygulanabilirliğinin şu aşamada ekonomik zorluklar içerdiğini kaydetti.

ArcelorMittal, nihai yatırım kararı alınmış projeleri baz alarak 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2018 seviyesine kıyasla %10’a kadar azaltmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Yatırımlar finansal disiplinle yönetilecek

Karbonsuzlaşma yatırımlarının yıllık 4,5-5 milyar $ seviyesindeki sermaye harcaması çerçevesinde yürütüleceği ve ekonomik açıdan uygulanabilir projelere öncelik verileceği belirtildi. Aynı zamanda şirket, yenilenebilir enerji kapasitesini genişletmeye devam ettiğini, halihazırda 1,6 GW kurulu kapasitesi olduğunu ve ilave projeler üzerinde çalıştığını da dile getirdi.

ArcelorMittal, 2030 sonrası ilerlemenin büyük ölçüde politika desteği, teknolojik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olacağını vurguladı. Düşük emisyonlu çelik üretiminin rekabetçi hale getirilmesinin dönüşümün bir sonraki aşamasındaki en büyük zorluklardan biri olarak öne çıktığını ifade etti.


