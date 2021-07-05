Avrupa Komisyonu bazı metalik kaplamalı sac ürünlere yönelik kota hacimlerini revize etti

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 15:53:19 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu, bazı yazım hatalarını düzelterek bazı ülkelere ayrılan metalik kaplamalı sac ürünlere yönelik (4A ve 4B kategorileri) kota hacimlerini revize etti. Revize edilen rakamlara göre, bazı ülkeler için hacimler artarken, bazıları için hacimler azaldı. Öte yandan, üç aylık dönemler altındaki bazı kota hacimleri değişirken, bazıları aynı kaldı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu, AB’nin 26 çelik ürün kategorisini kapsayan koruma önlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar üç yıl daha uzatırken, kota hacimlerini %3 oranında artırmıştı ve kotaların aşılması durumunda ürünlere %25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

Revize edilen kota hacimleri buradan görülebilir.