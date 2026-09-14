AB, Çin ve Türkiye'den kaynaklı çelik hasır ithalatını antidamping soruşturması kapsamında kayıt altına aldı

Avrupa Komisyonu, Çin ve Türkiye'den kaynaklı çelik hasır ithalatını devam eden antidamping soruşturması kapsamında kayıt altına almaya başladı. Kayıt işlemi, gerekli yasal koşulların karşılanması ve soruşturma sonucunda vergi uygulanmasına karar verilmesi halinde AB'nin kayıt altına alınan ithalattan geriye dönük olarak antidamping vergisi tahsil etmesine imkân sağlayabilir.

Kayıt uygulaması, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dokuz ay boyunca geçerli olacak.

AB soruşturması Haziran ayında başlatılmıştı

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, Avrupa Kaynaklı Çelik Hasır Üreticileri Birliği'nin 20 Nisan tarihinde yaptığı başvurunun ardından Çin ve Türkiye'den ithal kaynaklı çelik hasıra yönelik antidamping soruşturmasını 3 Haziran 2026 tarihinde başlatmıştı. Söz konusu başvuru, AB'nin toplam kaynaklı çelik hasır üretiminin %25'inden fazlasını temsil eden üreticiler adına yapılmıştı.

Soruşturmaya konu ürünler; düz telden üretilmiş, kesişim noktalarından kaynaklanmış, kaplamasız veya çinko ya da başka malzemelerle kaplanmış, rulo halinde veya rulo dışında sunulan, galvanizli veya galvanizsiz ızgara, hasır, ağ ve çit ürünlerini kapsıyor. Söz konusu ürünler 7314 20 90, 7314 31 00 ve 7314 39 00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Kayıt uygulaması geriye dönük vergi tahsilatına imkân sağlayabilir

AB'nin antidamping yönetmeliği kapsamında kayıt uygulaması, geriye dönük tahsilat için geçerli koşulların karşılanması halinde soruşturma sonucunda uygulanabilecek antidamping vergilerinin bu dönemde kayıt altına alınan ithalattan geriye dönük olarak tahsil edilmesine imkan sağlıyor.

Komisyon, gelecekte doğabilecek olası antidamping yükümlülüğünün seviyesini henüz tahmin edemediğini vurguladı. Buna göre ilk başvuruda damping kapsamında belirtilen tutarlar yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve soruşturma sonucunda uygulanabilecek nihai vergi oranlarını göstermiyor.

Halihazırda devam eden soruşturma kapsamında henüz söz konusu ürünlere herhangi bir antidamping vergisi uygulanmıyor.