AB, Hindistan ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, EUROFER'in verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 29 Haziran tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut antidamping vergileri Hindistan için %10 ve %35,3, Endonezya için ise %9,3, %19,3 ve %20,2 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.