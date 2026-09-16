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AB, Hindistan ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 16 Eylül 2026 15:56:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, EUROFER'in verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 29 Haziran tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut antidamping vergileri Hindistan için %10 ve %35,3, Endonezya için ise %9,3, %19,3 ve %20,2 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: Paslanmaz Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 10 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 175 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör

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