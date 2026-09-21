AB taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatına geçici koruma önlemleri getirdi

Avrupa Komisyonu, taneleri yönlendirilmiş silisli sac ile çelik laminasyon ve çekirdek ithalatına yönelik geçici koruma önlemleri getirdiğini ve 155 gün süreyle vergiye tabi kotalar ile fiyat bazlı koruma vergileri uygulanacağını açıkladı. Önlemler 25 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve 26 Şubat 2027 tarihine kadar uygulanacak.

Komisyonun ön bulgularına göre söz konusu ürünlerin ithalatındaki artış ve söz konusu ithalatın AB piyasasına giriş koşulları, AB üreticilerinin ciddi zarar görmesine yol açtı veya ciddi zarar tehdidi oluşturdu.

Geçici sistem kapsamında komisyon, son üç yıldaki ortalama ithalatı baz alarak taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatı için ülke bazlı ve diğer ülkeler için ayrı kotalar belirledi.

Taneleri yönlendirilmiş silisli sac için Çin'e 30.693,68 mt, Japonya'ya 23.103,61 mt ve Güney Kore'ye 4.789,93 mt kota tahsis edildi. Diğer ülkeler için ise 5.360,39 mt kota ayrıldı.

Koruma vergileri minimum fiyat eşiklerine bağlandı

AB, tek bir yüzde bazlı vergi uygulamak yerine ürüne ve ithalatın ilgili kota dahilinde veya kota dışında olmasına göre değişen fiyat eşikleri belirledi. Vergi öncesi net AB sınır teslim fiyatının geçerli eşik fiyatın altında kalması halinde koruma vergisi iki fiyat arasındaki farka eşit olacak. İthalat fiyatının ilgili eşik fiyata eşit veya bunun üzerinde olması halinde koruma vergisi tahsil edilmeyecek.

Taneleri yönlendirilmiş silisli sac için kota dahilindeki eşik fiyatlar ürün koduna bağlı olarak 2.800-3.400€/mt arasında değişirken, kota dışı eşik fiyat 3.500€/mt olarak belirlendi.

Çelik laminasyonlarda eşik fiyatlar kota dahilinde 4.000€/mt, kota dışında 4.550€/mt olurken, çelik çekirdeklerde bu seviyeler sırasıyla 5.000€/mt ve 5.600€/mt olarak belirlendi.

İthal transformatörlerde kullanılan çelik çekirdekler için ise komisyon farklı bir mekanizma benimsedi. Bu tür ithalat kota uygulamasına tabi olmayacak ancak transformatörde kullanılan çekirdeğin ağırlığı baz alınarak 1.140€/mt tutarında geçici koruma vergisi uygulanacak.

EUROFER transformatör değer zincirini korumaya yönelik kararı destekliyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), komisyonun taneleri yönlendirilmiş silisli sac ithalatına yönelik geçici koruma önlemlerini kabul etmesini desteklediğini açıkladı. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, “Avrupa, taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimini Avrupa'da sürdürmeden elektrik şebekelerini genişletemez ve güçlendiremez. Bu koruma önlemi doğru dengeyi sağlıyor: Avrupa'da sürdürülebilir bir taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretim altyapısını korurken piyasayı transformatör üreticilerinin ihtiyaç duyduğu ithalata açık tutuyor,” dedi.