Avro bölgesinde sanayi üretimi Temmuz'da aylık %0,3 düştü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,3 düşerken AB-27 ülkelerinde %0,1 geriledi.

Sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında avro bölgesinde yatay seyrederken AB-27 ülkelerinde %0,1 yükselmişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2023 yılının Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,2 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 düşüş yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %2,8, AB-27 ülkelerinde aylık %2,2 gerilerken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 düşüş kaydetti. Temmuz ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %2,1 yükseldi. Ara malların üretimi ise Haziran ayına kıyasla iki bölgede %1,3 gerilerken enerji üretimi avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde ise %0,4 artış kaydetti.

Temmuz ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %9,2 ile İrlanda, %8 ile Hırvatistan ve %7,3 ile Belçika’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %5,5 ile Malta, %4,8 ile Estonya ve %3,4 ile Romanya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %5,3, AB-27 bölgesinde %5,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %4,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,5 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,9 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,7 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,2 artarken AB-27 ülkelerinde %3,9 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,7 ve AB-27 ülkelerinde %2,3 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %19,8 ile Danimarka, %10,8 ile Yunanistan ve %6,4 ile Finlandiya’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %6,4 ile Macaristan, %5,8 ile Estonya ve %5,5 ile Almanya’da görüldü.