Polonyalı koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirket, yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 427,5 milyon PLN net zarara kıyasla 286 milyon PLN (70,2 milyon $) net zarar kaydetti. Net zararın azalması, İyileştirme Programı kapsamında atılan adımların beklenen sonuçları vermeye başladığının ilk göstergelerinden biri oldu. Ancak şirketin yönetim kurulu, mevcut sonuçların mali sorunlara henüz kalıcı bir çözüm getirildiğine işaret etmediğini ve grubun istikrarının yeniden sağlanması için istikrarlı adımlar atılmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu dönemde JSW'nin satış gelirleri yıllık %13,5 artışla 2,55 milyar PLN (625,5 milyon $) seviyesine ulaşırken, AVFÖK'ü yıllık %258 artışla 185,5 milyon PLN (45,5 milyon $) oldu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirketin toplam kömür üretimi çeyreklik bazda %2,7 artışla 3,31 milyon mt seviyesine ulaşırken, kok üretimi %10,6 artışla 740.000 mt oldu. Kömür ve kok satışları sırasıyla 3,21 milyon mt ve 720.000 mt seviyelerinde kaydedildi. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde kömür üretimi yıllık hedefin %73,5'ine karşılık gelen 9,77 milyon mt seviyesine ulaşırken, kok üretimi yıllık hedefin %66,5'ini oluşturan 2,17 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte şirket dışındaki müşterilere satılan koklaşabilir taş kömürünün tahmini ortalama fiyatı 754,83 PLN/mt seviyesinde yer alırken, ortalama kok fiyatı 1.078,93 PLN/mt oldu. JSW, üçüncü çeyrekte Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında kaydedilen artışı talepteki toparlanmadan ziyade Çin'in maden kazalarının ardından kömür üretimine getirdiği kısıtlamalara bağladı.