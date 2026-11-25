Romanyalı enerji şirketi Electrica, yerel çelik üreticisi Liberty Galați ile Galați çelik tesisinin sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 240 hektarlık arazide güneş enerjisi üretimi ve enerji depolama projeleri geliştirmek amacıyla 25 yıllık bir arazi kullanım anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşma, şirketler arasında 24 Şubat 2026 tarihinde imzalanan mutabakat anlaşmasının uygulanmasına yönelik ilk adımı oluşturuyor.

Anlaşma kapsamında Electrica, doğrudan veya proje şirketleri aracılığıyla yenilenebilir enerji üretim ve depolama tesisleri geliştirme, inşa etme ve işletme hakkına sahip olacak. Anlaşma ayrıca inşaat izinlerinin alınması ve elektrik şebekesine bağlantı başvurusunda bulunulması için gerekli arazi kullanım haklarını da sağlıyor.

Electrica ve Liberty Galați 500 MW'a kadar enerji kapasitesi hedefliyor

Mevcut aşamada şirketler, 250 MWp fotovoltaik enerji üretim kapasitesi de dahil olmak üzere toplam 500 MW'a kadar kapasite öngörüyor. Projenin nihai kapasitesi, teknik yapılandırması ve inşaat takvimi, yürütülecek çalışmalar, yasal izinler, şebeke bağlantı anlaşmaları, şirket içi onaylar ve finansman koşullarına bağlı olacak.

Electrica CEO'su Alexandru-Aurelian Chirita, büyük bir sanayi tesisinin yakınında konumlandırılan enerji üretim ve depolama tesislerinin arz güvenliğini ve maliyetlerin öngörülebilirliğini destekleyebileceğini, ayrıca yatırımcılar için uzun vadeli değer yaratabileceğini belirtti.

Söz konusu proje, Electrica'nın 1 GW elektrik üretim kapasitesine ve en az 900 MWh enerji depolama kapasitesine ulaşmayı hedeflediği 2030 stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.