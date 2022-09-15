Avro bölgesinde sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %2,3 düştü

Perşembe, 15 Eylül 2022 12:11:47 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %2,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,6 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 bölgesinde %1 yükselmişti. Söz konusu ayda sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %2,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 azaldı.

Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde aylık %1,6 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %4,2 ve AB-27 ülkelerinde %3,2 azaldı. Temmuz ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1 arttı. Ara malların üretimi ise Haziran ayına kıyasla hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %0,8 düşerken, enerji üretimi avro bölgesinde aylık %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 artış kaydetti.

Temmuz ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %6,5 ile Litvanya, %5,8 ile İsveç ve %4,2 ile Malta’da kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %5,4 ve AB-27 bölgesinde %3,5 düştü. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %0,9 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,1 düşüş ve AB-27 ülkelerinde %2,1 artış gösterirken, enerji üretimi avro bölgesinde %1,1 ve AB-27 ülkelerinde %3,1 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %17,6 ile Bulgaristan, %12 ile Danimarka ve %10,3 ile Polonya’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %23,7 ile İrlanda, %6,4 ile Estonya ve Slovakya ve %5,1 ile Belçika’da görüldü.