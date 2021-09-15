Avro bölgesinde sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5 arttı

Çarşamba, 15 Eylül 2021 14:38:32 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında avro bölgesinde aylık %0,1 düşmüştü ve AB-27 bölgesinde sabit kalmıştı. Bu yıl Temmuz ayında sanayi üretimi 2020 yılının Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %7,7 ve AB-27 ülkelerinde %8,3 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,6 artış ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,2 düşüş gösterirken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %2,7 ve AB-27 ülkelerinde %2,4 artış gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %3,5 ve AB-27 ülkelerinde aylık %2,8 arttı. Temmuz ayında, ara malların üretimi Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,5 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %0,6 düştü ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermedi.

Temmuz ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %7,8 ile İrlanda, %5 ile Belçika ve %3,5 ile Portekiz’de kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %2 ile Litvanya, %1,8 ile Slovenya ve %1,6 ile Hırvatistan’da gözlendi.

2020 yılının Temmuz ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi bu yılın Temmuz ayında avro bölgesinde %5,9 ve AB-27 bölgesinde yıllık %6,3 arttı. Aynı ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %9,8 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %8,9 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %11,2 ve AB-27 ülkelerinde %11,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %10,1 ve AB-27 ülkelerinde %9,4 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1 ve AB-27 ülkelerinde %2,7 artış gösterdi.

Temmuz ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %26,4 ile Belçika, %19,2 ile İrlanda ve %15 ile Litvanya’da kaydedilirken, tek yıllık düşüş %0,1 ile Portekiz’de görüldü.