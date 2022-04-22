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Avro bölgesinde sanayi üretimi Şubat’ta aylık %0,7 arttı

Cuma, 22 Nisan 2022 11:23:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında avro bölgesinde aylık %0,7 ve AB-27 bölgesinde %0,3 düşmüştü. Bu yılın Şubat ayında sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde yıllık %2 ve AB-27 ülkelerinde %3 arttı.

Söz konusu ayda, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %2,7 ve AB-27 ülkelerinde %2,4 artarken, sermaye mallarının üretimi ise avro bölgesinde %0,1 düştü ve AB-27 ülkelerinde değişim göstermedi. Aynı ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,9 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1,7 arttı. Şubat ayında, ara malların üretimi Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %0,9 ve AB-27 ülkelerinde %0,8 artarken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 düşüş gösterdi.

Şubat ayında, verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4 ile İtalya, %2,7 ile Hırvatistan ve %2,4 ile İrlanda’da kaydedilirken, en büyük aylık düşüşler %8,3 ile Slovenya, %3,8 ile Litvanya ve %2,7 ile Malta’da gözlendi.

Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi Şubat ayında avro bölgesinde %3,1 ve AB-27 bölgesinde %2,1 düştü. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %5,8 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %6,3 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %3,2 ve AB-27 ülkelerinde %3,9 artış kaydetti. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %8,9 ve AB-27 ülkelerinde %9,6 artarken, enerji üretimi avro bölgesinde yıllık %1,3 ve AB-27 ülkelerinde %4,6 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %20,4 ile Litvanya, %17,8 ile Polonya ve %14,4 ile Bulgaristan’da kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %14,1 ile İrlanda, %5,7 ile Portekiz ve %3,5 ile Malta’da görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği üretim 

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