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Avro bölgesinde sanayi üretimi Şubat ayında aylık %1,1 arttı

Cuma, 18 Nisan 2025 15:00:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %1,1 ve AB-27 ülkelerinde %1 artış kaydetti.

Sanayi üretimi Ocak ayında avro bölgesinde %0,6 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 yükselmişti. Şubat ayında sanayi üretimi 2024 yılının Şubat ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 artış kaydetti.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,3, AB-27 ülkelerinde aylık %0,4 düşerken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artış kaydetti. Şubat ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %2,8 ve AB-27 ülkelerinde %2,7 yükseldi. Ara malların üretimi ise Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,1 arttı. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,2 düşüş, AB-27 ülkelerinde ise %0,8 artış kaydetti.

Şubat ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %10,8 ile İrlanda, %7,4 ile Belçika ve %6,3 ile Lüksemburg’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %3,9 ile Hırvatistan, %3,6 ile Yunanistan ve %2,1 ile Romanya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,8 ve AB-27 ülkelerinde %1,7 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,3, AB-27 ülkelerinde yıllık %2,2 geriledi. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde yıllık %2,7 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %2,2 düşüş gördü. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %9,7 artarken, AB-27 ülkelerinde %8,1 yükseldi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %1,4 artış kaydetti.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %38,8 ile İrlanda, %9,1 ile Litvanya ve %6,6 ile Lüksemburg’ta kaydedilirken, en büyük yıllık düşüşler %8 ile Macaristan, %4,7 ile Bulgaristan ve %3,7 ile Almanya’da görüldü.


Etiketler: Avrupa Birliği Üretim 

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