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Avro bölgesinde sanayi üretimi Şubat ayında %1 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 14:29:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi Ocak ayına kıyasla avro bölgesinde %1 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 düşüş kaydetti. Ocak ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre her iki bölgede de %0,8 artış göstermişti. Bununla birlikte, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi 2020 yılı Şubat ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,6 ve AB-27 bölgesinde %1,1 düştü.

Şubat ayında, bir önceki aya kıyasla, dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,1 ve AB-27 ülkelerinde aylık %1 düşerken, sermaye mallarının üretimi ise bir önceki aya kıyasla her iki bölgede de %1,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda, dayanıksız tüketici mallarının üretimi aylık hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %0,1 düşüş kaydetti. Şubat ayında, ara malların üretimi bir önceki aya göre avro bölgesinde %0,7 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 düşerken, enerji üretimi de avro bölgesinde aylık %1,2 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,7 düşüş gösterdi.

Şubat ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık düşüşler %4,8 ile Fransa, %3,8 ile Malta ve %2,5 ile Yunanistan’da kaydedilirken, en büyük aylık artışlar %4,8 ile Macaristan, %4,2 ile İrlanda ve %3,4 ile Hırvatistan’da görüldü.

2020 yılının aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu yıl Şubat ayında sermaye malları üretimi avro %2,2 ve AB-27 bölgesinde yıllık %2,4 düşüş kaydetti. Aynı ayda, dayanıklı tüketici mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %0,7 ve AB-27 bölgesinde yıllık %2,4 artış gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesi için yıllık bazda %0,1 düşüş ve AB-27 bölgesi için %0,5 artış kaydetti. Söz konusu ayda, dayanıksız tüketici malları üretimi avro bölgesinde yıllık bazda %4,3 ve AB-27’de %3,8 düşerken, enerji üretimi her iki bölgede de %1,5 düşüş gösterdi.

Şubat ayında üye ülkeler arasında en yüksek oranlı yıllık artışlar %41,4 ile İrlanda, %9,7 ile Litvanya ve %5,6 ile Finlandiya’da görülürken, en yüksek oranlı yıllık düşüşler %10,9 ile Malta, %8,9 ile Estonya ve %6,4 ile Fransa’da kaydedildi.


Etiketler: Avrupa Birliği  üretim  |  benzer haberler »


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