Avro bölgesinde sanayi üretimi Aralık ayında aylık %2,6 yükseldi

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:26:08 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %2,6 artış kaydetti.

Sanayi üretimi 2023 yılının Kasım ayında avro bölgesinde %0,4, AB-27 ülkelerinde %0,5 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2022 yılının Aralık ayı ile karşılaştırıldığında iki bölgede de %1,2 artış yaşadı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,4 yükselirken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %20,5, AB-27 ülkelerinde %18 artış gösterdi. Aralık ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,2 artarken AB-27 ülkelerinde aylık %0,6 yükseldi. Ara malların üretimi ise Kasım ayına kıyasla avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 gerilerken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde ise %0,4 yükseldi.

Kasım ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %23,5 ile İrlanda, %6,6 ile Hollanda ve %5,6 ile Danimarka’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %7,4 ile Slovenia, %4,3 ile Hırvatistan ve %2,7 ile Finlandiya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %9,4, AB-27 bölgesinde %8,6 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %5,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %6,4 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %3,6 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %4 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,7 gerilerken AB-27 ülkelerinde %1,7 azaldı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,7 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 düşüş gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %44,7 ile İrlanda, %6,7 ile Danimarka ve %5 ile Malta’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %10,4 ile Slovenya, %8,7 ile Macaristan ve %6,9 ile Bulgaristan’da görüldü.