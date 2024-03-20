Avro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında aylık %3,2 düştü

Çarşamba, 20 Mart 2024 14:15:22 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %3,2 ve AB-27 ülkelerinde %2,1 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi 2023 yılının Aralık ayında hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %1,6 artmıştı. Söz konusu ayda sanayi üretimi 2023 yılının Ocak ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %6,7 ve AB-27 ülkelerinde %5,7 düşüş gösterdi.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,2 ve AB-27 ülkelerinde %0,1 gerilerken sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %14,5 ve AB-27 ülkelerinde %12,8 düşüş kaydetti. Ocak ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,3 ve AB-27 ülkelerinde aylık %0,5 düştü. Ara malların üretimi ise Aralık ayına kıyasla avro bölgesinde %2,6 ve AB-27 ülkelerinde %2,9 yükselirken, enerji üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde ise %0,6 arttı.

Ocak ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %13,3 ile Polonya, %10,6 ile Slovenya ve %7,2 ile Litvanya’da kaydedildi. En büyük aylık düşüşler ise %29 ile İrlanda, %9,4 ile Malta ve %6,6 ile Estonya’da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, sermaye malları üretimi avro bölgesinde %12,1 ve AB-27 ülkelerinde %10,1 düşüş kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %8,4 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %8,1 düşüş gösterirken, ara malların üretimi avro bölgesinde yıllık %2,5 ve AB-27 ülkelerinde yıllık %3,3 azaldı. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3,1 ve AB-27 ülkelerinde %1,3 azaldı. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %1,6 artış gösterdi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %12,2 ile Slovenya, %10,5 ile Yunanistan ve %5,3 ile Danimarka’da kaydedilirken en büyük yıllık düşüşler %34,1 ile İrlanda, %8,6 ile Estonya ve %7,6 ile Bulgaristan’da görüldü.