Fransa’nın metal sanayi üretimi Şubat ayında aylık %0,9 yükseldi

Cuma, 05 Nisan 2024 13:41:08 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin imalat üretimi bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen aylık %1,5’lik düşüşün ardından aylık %0,9 artış gösterdi. Aralık-Şubat döneminde ise imalat üretimi bir önceki döneme kıyasla %0,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,1 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı Ocak ayında kaydedilen %2,6 düşüşün ardından aylık %0,9 artış kaydetti.

Bununla birlikte bir önceki ay aylık %5,3 düşüş gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Şubat ayında aylık %1,3 daralma görülürken, yerel inşaat sektöründe üretim bir önceki ay kaydedilen %0,2’lik artışın ardından %2,1 küçüldü. Yerel inşaat sektöründe üretim Aralık-Şubat döneminde ise çeyreklik bazda %0,2 artış kaydetti.